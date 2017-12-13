Посол Словакии отбывает из Ташкента

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. 12 декабря глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с завершающим свою дипломатическую миссию в стране Чрезвычайным и Полномочным Послом Словацкой Республики Паволом Иваном.

В ходе встречи министр и его гость подвели итоги развития межгосударственного сотрудничества за время пребывания Павола Ивана в должности (), обсудили перспективы дальнейшего развития узбекско-словацкого диалога по всему спектру направлений.

Напомним, что Павол Иван был аккредитован в Ташкенте в октябре 2013 года, сменив в должности Юрая Сивачека, который возглавлял словацкое диппредставительство в Республике с мая 2011 года.

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