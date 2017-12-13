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Реформа системы госуслуг в Узбекистане выведена на новый этап
13.12.2017 09:47

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. 12 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ "О мерах по коренному реформированию национальной системы оказания государственных услуг населению".

Документ гласит:

"В стране последовательно совершенствуется и модернизируется система оказания государственных услуг, что способствует улучшению качества жизни населения, инвестиционного климата, деловой среды и развитию бизнеса.

С 2003 года регистрацию субъектов предпринимательства по принципу "одно окно" осуществляли инспекции по регистрации субъектов предпринимательства при хокимиятах районов (городов) (далее – Инспекции).

С 1 января 2016 года на базе Инспекций образованы Единые центры по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу "одно окно" (далее – Единые центры).

Дальнейшим шагом по развитию данной сферы стала передача с 1 февраля 2017 года Единых центров из структуры хокимиятов районов (городов) в ведение Министерства юстиции Республики Узбекистан, что позволило сформировать вертикаль управления, организовать их эффективную деятельность. В результате количество оказываемых Едиными центрами государственных услуг увеличилось до 33.

Запуск с 1 апреля 2017 года автоматизированной системы государственной регистрации субъектов предпринимательства, позволяющей сократить регистрационные процедуры до 30 минут, способствовал улучшению позиции Узбекистана по показателю "Регистрация бизнеса" в глобальном рейтинге "Doing Business 2018" с 24 до 11 места.

Вместе с тем переходу национальной системы оказания государственных услуг на качественно новый уровень, полностью удовлетворяющий потребности населения и субъектов предпринимательства, препятствуют отдельные системные проблемы. В частности:

- первое, возможностями получения государственных услуг по принципу "одно окно" могут воспользоваться только субъекты предпринимательства. При этом граждане все еще вынуждены самостоятельно проходить сложные процедуры по оформлению документов в различных государственных органах;

- второе, отсутствие информационных систем, ресурсов и баз данных в ряде государственных органов, низкий уровень их межведомственной интеграции не обеспечивают удобное и своевременное получение физическими и юридическими лицами всего комплекса государственных услуг;

- третье, процедуры оказания большинства государственных услуг остаются сложными и труднодоступными, непрозрачными являются механизмы ценообразования, в отдельных случаях устанавливаются требования в узковедомственных интересах на оказание "монопольных" услуг;

- четвертое, низкий уровень внедрения информационно-коммуникационных технологий, сохраняющиеся стереотипы бумажного документооборота приводят к необоснованным финансовым расходам, увеличению времени ожидания граждан и образованию очередей и, как следствие, в отдельных случаях к фактам коррупции и бюрократизма;

- пятое, отсутствует действенная система контроля и оценки качества оказания государственных услуг, в том числе путем дистанционного мониторинга в режиме реального времени и опроса общественного мнения.

Вышеизложенные факторы не позволяют обеспечить широкий доступ населения к государственным услугам, снизить временные и финансовые затраты, связанные с их оказанием, повысить уровень удовлетворенности населения деятельностью государственных органов.

В целях реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах и Концепции административной реформы в Республике Узбекистан, а также обеспечения перехода национальной системы оказания государственных услуг населению на качественно новый уровень:

1. Считать важнейшими направлениями коренного реформирования национальной системы оказания государственных услуг:

- первое, безусловную реализацию в сфере оказания государственных услуг благородной идеи "Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу" посредством кардинального повышения их качества, оперативности, прозрачности и доступности;

- второе, преобразование Единых центров по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу "одно окно" в Центры государственных услуг, предоставляющие услуги по принципу "одно окно" как юридическим, так и физическим лицам;

- третье, утверждение административных регламентов по каждому виду государственных услуг, предусматривающих упрощение механизма оказания государственных услуг по принципу "Двигаются документы, а не граждане", прежде всего, за счет исключения излишних процедур, самостоятельного получения уполномоченными государственными органами и иными организациями необходимых документов и информации из других структур;

- четвертое, ускоренное внедрение в сферу оказания государственных услуг инновационных решений и информационно-коммуникационных технологий, интеграцию баз данных государственных органов и иных организаций в единую систему межведомственного электронного взаимодействия, расширение практики оказания государственных услуг через Единый портал интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан;

- пятое, использование гибких, удобных и прозрачных методов оказания государственных услуг, в том числе с выездом в отдаленные местности ("мобильные государственные услуги"), автоматизированной системы управления очередями и удлиненного графика работ, направленных на искоренение бюрократизма и проявлений коррупции в данной сфере;

- шестое, внедрение передовых механизмов мониторинга и оценки качества и оперативности оказания государственных услуг, организацию эффективной системы обратной связи с населением, в том числе "горячих линий", он-лайн опросов на официальных сайтах, в социальных сетях и мобильных приложениях;

- седьмое, организацию системной подготовки и переподготовки квалифицированных кадров в сфере оказания государственных услуг, периодического повышения их квалификации, в том числе посредством прохождения стажировок в ведущих профильных учреждениях зарубежных стран.

2. Образовать Агентство государственных услуг при Министерстве юстиции Республики Узбекистан (далее – Агентство) на базе:

  • Управления по координации и развитию оказания государственных услуг Министерства юстиции Республики Узбекистан и его территориальных отделов численностью 38 штатных единиц;
  • Единых центров по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу "одно окно".

Передать Агентству с сохранением действующего порядка финансирования за счет средств:

  • Государственного бюджета Республики Узбекистан – 24 штатные единицы Службы по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц аппарата Президента Республики Узбекистан;
  • бюджета Республики Каракалпакстан, местных бюджетов – 157 штатных единиц должности специалиста Народных приемных Президента Республики Узбекистан в районах (городах).

3. Определить основными задачами Агентства:

  • реализацию единой государственной политики в области оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам;
  • совершенствование порядка оказания государственных услуг за счет устранения избыточных административных процедур, а также развития межведомственного электронного взаимодействия;
  • формирование Единого реестра государственных услуг, осуществление координации деятельности государственных органов и иных организаций в данной сфере;
  • участие в выработке единых подходов к проектированию, разработке, внедрению и интеграции информационных систем, ресурсов и баз данных, используемых при оказании государственных услуг;
  • осуществление контроля и оценки эффективности деятельности государственных органов и иных организаций в сфере оказания государственных услуг, в том числе по внедрению соответствующих информационных систем, ресурсов и баз данных;
  • организацию внедрения инновационных форм и методов оказания государственных услуг, выработку предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в данной сфере.

4. Преобразовать с 1 января 2018 года Единые центры по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу "одно окно" в Центры государственных услуг, функционирующие при Народных приемных Президента Республики Узбекистан в районах (городах), основными задачами которых определить:

  • оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу "одно окно", в том числе с выездом в отдаленные местности;
  • обеспечение высокого качества сервиса, оперативности, прозрачности, комфортности и доступности государственных услуг, недопущение бюрократизма, волокиты и иных административных барьеров в данной сфере;
  • осуществление межведомственного взаимодействия, прежде всего, электронного, обеспечивающего оперативное получение необходимых документов и информации для оказания государственных услуг;
  • предоставление квалифицированной информационной и консультативной помощи физическим и юридическим лицам при оказании государственных услуг;
  • обеспечение соблюдения уполномоченными государственными органами и иными организациями требований законодательства и административных регламентов при оказании государственных услуг.

5. Установить, что координация деятельности:

  • Агентства осуществляется Службой по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц аппарата Президента Республики Узбекистан;
  • территориальных управлений Агентства осуществляется Народными приемными Президента Республики Узбекистан в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте;
  • Центров государственных услуг осуществляется Народными приемными Президента Республики Узбекистан в районах (городах).

Одобрить Схему координации деятельности Агентства и его территориальных подразделений согласно приложению № 1.

6. Возложить на Министерство юстиции Республики Узбекистан осуществление общего руководства и контроля за деятельностью Агентства, укрепление материально-технической базы и организацию повышения квалификации работников Агентства.

7. Упразднить Республиканскую комиссию по координации деятельности в сфере оказания государственных услуг субъектам предпринимательства, образованную постановлением Президента Республики Узбекистан от 1 февраля 2017 года № ПП–2750 "О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов оказания государственных услуг субъектам предпринимательства".

Образовать в структуре Службы по защите прав граждан, контролю и координации работы с обращениями физических и юридических лиц аппарата Президента Республики Узбекистан Сектор координации оказания государственных услуг со штатной численностью 4 единицы в пределах общей штатной численности.

8. Государственному комитету по архитектуре и строительству совместно с Министерством юстиции в двухмесячный срок на основе изучения передовой международной практики разработать и внести на рассмотрение в Кабинет Министров Республики Узбекистан типовые проекты зданий Народных приемных Президента Республики Узбекистан в районах (городах), предусматривающие в том числе размещение в них Центров государственных услуг.

Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента:

  • принять меры по строительству в соответствии с утвержденными проектами современных зданий Народных приемных Президента Республики Узбекистан в районах (городах), прежде всего, на условиях государственно-частного партнерства;
  • до ввода в эксплуатацию новых зданий обеспечить размещение Центров государственных услуг в зданиях Народных приемных Президента Республики Узбекистан в районах (городах), а при необходимости – в других зданиях с созданием необходимых условий для качественного оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам.

9. Утвердить:

  • Комплекс мер по дальнейшему совершенствованию системы оказания государственных услуг физическим и юридическим лицам (далее – Комплекс мер) согласно приложению № 2;
  • Перечень поэтапно внедряемых в 2018–2020 годах государственных услуг, оказываемых по принципу "одно окно" исключительно через Центры государственных услуг, согласно приложению № 3 (далее – Перечень).

Государственному советнику Президента Республики Узбекистан Худайбергенову Т.А. и Премьер-министру Республики Узбекистан

Арипову А.Н. ежемесячно рассматривать ход реализации утвержденных Комплекса мер и Перечня.

Принять к сведению, что оказание государственных услуг субъектам предпринимательства осуществляется Центрами государственных услуг в соответствии с постановлениями Президента Республики Узбекистан от 28 сентября 2015 года № ПП–2412 "О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка оказания государственных услуг субъектам предпринимательства по принципу "одно окно" и от 1 февраля 2017 года № ПП–2750 "О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов оказания государственных услуг субъектам предпринимательства".

10. Ответственным государственным органам и иным организациям, указанным в Перечне, в установленные сроки:

  • разработать и по согласованию с Министерством юстиции Республики Узбекистан утвердить типовые формы, бланки документов и иные акты, необходимые для оказания государственных услуг через Центры государственных услуг;
  • совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами разработать проекты административных регламентов по оказанию соответствующих видов государственных услуг, в том числе предусматривающие отмену истребования от граждан документов и сведений, получаемых из других государственных органов и иных организаций посредством межведомственного электронного взаимодействия.

11. Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в срок до 1 февраля 2018 года обеспечить формирование Единого реестра государственных услуг.

Установить, что с 1 февраля 2018 года государственные органы и иные организации, оказывающие государственные услуги, обеспечивают их регистрацию в Едином реестре государственных услуг, а с 1 июня 2018 года не допускается оказание государственных услуг, не включенных в данный реестр.

12. Государственному комитету по инвестициям оказать содействие Министерству юстиции Республики Узбекистан в проработке с международными и зарубежными организациями вопроса привлечения средств технического содействия и грантов для совершенствования системы оказания государственных услуг, а также реализации иных мероприятий, предусмотренных настоящим Указом.

13. Агентству, Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций, Единому интегратору по созданию и поддержке государственных информационных систем, Республиканскому проектному институту "УзИнжиниринг" совместно с Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан и другими заинтересованными ведомствами в срок до 1 марта 2018 года обеспечить подготовку и внесение в установленном порядке на утверждение концепции, технико-экономического расчета и технического задания на разработку, внедрение и интеграцию необходимых информационных систем, ресурсов, баз данных, программных продуктов и установку аппаратно-программных комплексов для Агентства, его территориальных управлений и Центров государственных услуг.

Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций, Единому интегратору по созданию и поддержке государственных информационных систем в срок до 1 января 2019 года:

  • обеспечить на основе утвержденной концепции, технико-экономического расчета и технического задания разработку информационных систем, ресурсов, баз данных, программных продуктов, а также установку аппаратно-программных комплексов для Агентства, его территориальных управлений и Центров государственных услуг;
  • совместно с государственными органами и иными организациями, указанными в Перечне, провести инвентаризацию их информационных и телекоммуникационных систем, баз данных, серверного и иного оборудования с их последующей интеграцией с информационными системами Агентства и внедрением межведомственного электронного взаимодействия;
  • совместно с Агентством обеспечить оснащение его территориальных управлений и Центров государственных услуг необходимым видео-, аудио- и иным оборудованием и организовать дистанционное наблюдение за ходом оказания государственных услуг в режиме реального времени.

14. Строго предупредить руководителей уполномоченных государственных органов и иных организаций о персональной ответственности за неукоснительное соблюдение законодательства об оказании государственных услуг.

Генеральной прокуратуре совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан установить системный контроль за безусловным соблюдением государственными органами и иными организациями законодательства об оказании государственных услуг, с принятием к виновным лицам, допустившим нарушения законодательства, действенных мер.

15. Министерству юстиции совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

16. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., Государственного советника Президента Республики Узбекистан Худайбергенова Т.А. и Генерального прокурора Республики Узбекистан Абдуллаева И.Б.".

УЗИНФОРМ

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