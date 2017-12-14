Узбекистан посетил новый президент Кыргызстана

ТАШКЕНТ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. 13 декабря в Ташкент прибыл с первым официальным визитом недавно вступивший в должность Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

Визит был предпринят по приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.

По прибытии в Ташкент глава Кыргызстана посетил площадь Мустакиллик и возложил цветы к монументу Независимости и гуманизма и памятнику Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову, после чего прочледовал в резиденцию Куксарой, где состоялись узбекско-кыргызские переговоры на высшем уровне, прошедшие в узком и расширенном форматах.

В ходе встречи в верхах были обсуждены вопросы развития узбекско-кыргызских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, банков и финансов, сельского и водного хозяйства, углубления международного сотрудничества, промышленности, машиностроения, спорта, туризма, а также бизнеса.



По итогам переговоров состоялась церемония подписания пакета двусторонних документов, в том числе, были подписаны:

Совместное заявление глав двух государств по итогам переговоров,

Соглашение по финансовому сотрудничеству,

Программа об экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве на 2018-2021 годы,

документы между таможенными ведомствами об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств, между министерствами по чрезвычайным ситуациям о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2018 год.

В резиденции Куксарой Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву Президентом Кыргызской Республики Сооранбаем Жээнбековым был торжественно вручен орден "Данакер".



Официальный визит Президента Кыргызской Республики в нашу страну продолжается.

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