



Представитель США посетил верхнюю палату национального парламента Узбекистана



ТАШКЕНТ, 15 декабря. /УЗИНФОРМ/. 14-15 декабря Сенат Олий Мажлиса Узбекистана посетил пребывающий с рабочим визитом в Ташкенте помощник торгового представителя США по Южной и Центральной Азии М.Линскот. В частности, М.Линскот провел встречи с председателем Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма А.Курмановым и заместителем председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан С.Артиковой. Встречи были посвящены обсуждению возможностей инвестиционного климата Узбекистана, углубления межпарламентского сотрудничества между двумя странами и взаимодействия в сфере совершенствования системы государственного управления. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи