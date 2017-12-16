Узбекистан и Казахстан продолжили работы по демаркации границы

Узбекистан и Казахстан продолжили работы по демаркации границы16.12.2017 10:38
ТАШКЕНТ, 16 декабря. /УЗИНФОРМ/. 15 декабря в Ташкенте завершилась очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии, стартовавшая 11 декабря.
В ходе встречи представители Узбекистана и Казахстана продолжили работы по подготовке итоговых документов по демаркации совместной государственной границы и провели обмен мнениями и достигли соглашения о проведении полевых демаркационных работ в 2018 году.
УЗИНФОРМ