



Узбекистан и Казахстан продолжили работы по демаркации границы



ТАШКЕНТ, 16 декабря. /УЗИНФОРМ/. 15 декабря в Ташкенте завершилась очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии, стартовавшая 11 декабря. В ходе встречи представители Узбекистана и Казахстана продолжили работы по подготовке итоговых документов по демаркации совместной государственной границы и провели обмен мнениями и достигли соглашения о проведении полевых демаркационных работ в 2018 году. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи