



Глава МИД Узбекистана провел встречу с послом США



ТАШКЕНТ, 16 декабря. /УЗИНФОРМ/. 15 декабря ведомство внешней политики Узбекистана посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки Памела Леора Спратлен. Ее принял министр иностранных дел Абдулазиз Камилов. В рамках встречи стороны провели обмен мнениями об итогах узбекско-американского диалога в уходящем году и рассмотрели перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в 2018 году, в том числе в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и другой сферах. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи