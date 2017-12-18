Глава внешнеполитического ведомства провел встречу с делегацией TIKA

ТАШКЕНТ, 18 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшей с визитом в Ташкент делегацией Турецкого агентства по сотрудничеству и развитию (TIKA) во главе с президентом Сердаром Чамом.

В ходе переговоров министр и его гости обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, в торгово-экономической и инвестиционных сферах.

Делегация TIKA также будет принята Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и проведет встречи и переговоры в правительстве Узбекистана, Государственном комитете по инвестициям и других ведомствах.

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