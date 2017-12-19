



Делегация Узбекистана отправилась в Минск



ТАШКЕНТ, 19 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня делегация Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Нодиром Отаджановым отправилась с трехдневным визитом в Беларусь. Поездка предпринята с целью участия в предстоящем в Минске 5-м заседании межправительственной комиссии (МПК) по двустороннему сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Беларусь, в ходе которого будут обсуждены и согласованы меры по расширению торгово-экономических связей, промышленной кооперации, взаимодействия в области сельского хозяйства, транспорта, здравоохранения, туризма и других сферах. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи