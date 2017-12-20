Главы Узбекистана и США провели беседу по телефону

Главы Узбекистана и США провели беседу по телефону20.12.2017 08:34
ТАШКЕНТ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. 19 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Беседа была посвящена обсуждению хода реализации существующих межгосударственных договоренностей и перспектив развития сотрудничества в сферах политики и обеспечения безопасности, экономики и торговли, инвестиций, финансов, развития технологического и культурно-гуманитарного взаимодействия, обмену мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.
Также Д.Трамп пригласил Ш.Мирзиёева совершить официальный визит в США.
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