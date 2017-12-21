



Глава государства провел встречу с министром обороны КНР



ТАШКЕНТ, 21 декабря. /УЗИНФОРМ/. 20 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в страну членом Государственного совета, министром обороны КНР Чан Ваньцюанем. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили ход реализации существующих межгосударственных договоренностей, перспективы развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, взаимодействия в сфере обеспечения региональной безопасности и стабильности. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи