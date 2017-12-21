



Глава Узбекистана провел встречу со спикером кыргызского парламента



ТАШКЕНТ, 21 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с официальным визитом в Ташкент торагом (спикером) Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастанбеком Джумабековым. В ходе встречи глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, транспорта и связи, культуры. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи