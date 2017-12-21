Глава Узбекистана провел встречу со спикером кыргызского парламента

Глава Узбекистана провел встречу со спикером кыргызского парламента21.12.2017 18:07
ТАШКЕНТ, 21 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с официальным визитом в Ташкент торагом (спикером) Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Дастанбеком Джумабековым.
В ходе встречи глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, экономики и торговли, транспорта и связи, культуры.
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