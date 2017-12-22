Глава МИД Узбекистана посетил Афганистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 декабря. /УЗИНФОРМ/. 21 декабря министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов во главе представительной делегации МИД посетил Исламскую Республику Афганистан.

В рамках пребывания в Кабуле узбекская делегация была принята президентом ИРА Мухаммадом Ашрафом Гани, а также провел встречи с председателем Исполнительного совета правительства национального единства ИРА Абдуллой Абдуллой, министром иностранных дел Салахуддином Раббани, министром финансов Эклилем Хакими, советником президента по вопросам национальной безопасности Мухаммадом Ханифом Атмаром и другими официальными лицами.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, энергетики, транспорта и связи.

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