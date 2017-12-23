



Узбекистан и Венгрия развивают культурно-гуманитарное сотрудничество



ТАШКЕНТ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. 21 декабря в Ташкенте была проведена церемония подписания соглашения между правительством Республики Узбекистан и правительством Венгрии о сотрудничестве в сфере образования, науки и культуры.



Подписи под документом поставили министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Ином Мажидов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Узбекистане Петер Санто.



Документом создаются правовые основы для сотрудничества сторон в образовательной, научной и культурной областях путем предоставления квот на обучение в высших учебных заведениях двух стран, проведения совместных научных исследований, а также культурных мероприятий.



В целях практической реализации соглашения предусматривается создание совместной рабочей группы, состоящей из представителей министерств, ведомств и учреждений двух стран. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи