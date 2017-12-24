



Права мигрантов Узбекистана в России защитят законодательно



ТАШКЕНТ, 24 декабря. /УЗИНФОРМ/. 21 декабря вступило в силу межправительственное Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Республики Узбекистан для осуществления временной трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Документ был подписан 5 апреля в ходе государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию.



Соглашение разработано исходя из необходимости упорядочения и дальнейшего совершенствования правового регулирования процессов перемещения рабочей силы, а также обеспечения защиты прав и законных интересов трудящихся-мигрантов, осуществляющих временную трудовую деятельность на территории Российской Федерации.



Документом определяются порядок и условия взаимодействия сторон по осуществлению организованного набора и привлечения граждан Узбекистана для осуществления временной трудовой деятельности в России, а также предусматривается установление международно признанных форм сотрудничества в сфере трудовой миграции посредством: определения количества направляемых работников, их специальностей и принимающих регионов, исходя из реальной потребности в трудовых ресурсах;

внедрения уполномоченными органами России порядка, при котором трудовым мигрантам будут предоставлены твердые гарантии правовой защиты, соблюдения требований о минимальном размере заработной платы, обеспечения достойных жилищно-бытовых условий, медицинского и социального страхования. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи