Глава Узбекистана принял участие в выборах столичных депутатов

ТАШКЕНТ, 25 декабря. /УЗИНФОРМ/. 24 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в первых выборах в районные Кенгаши народных депутатов Ташкента.



Для проведения голосования в столице было организовано 330 избирательных округов, 855 избирательных участков, которые в предусмотренном законодательством порядке были оснащены современными информационно-коммуникационными средствами.

Кандидатами в депутаты районных Кенгашей зарегистрированы 1 650 человек. Своих кандидатов выдвинули все действующие в стране 4 политические партии, а также органы самоуправления граждан. Из них будут избраны по 30 депутатов в каждом из 11 районов.

В выборах принял участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, который проголосовал на 162-м избирательном участке Мирзо-Улугбекского района.

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