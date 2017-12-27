



Шавкат Мирзиёев принял участие в мероприятиях СНГ в Москве



НОВОСТИ В МИРЕ, 27 декабря. /УЗИНФОРМ/. 26 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с визитом в Российскую Федерацию, чтобы принять участие в неформальном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств. В рамках встречи были подведены итоги председательства России в СНГ, обсуждены вопросы развития сотрудничества между государствами Содружества в различных сферах, укрепления безопасности, предупреждения рисков и угроз региону. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи