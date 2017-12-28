Вступило в силу соглашение между Узбекистаном и Кыргызстаном о строительстве школы

Вступило в силу соглашение между Узбекистаном и Кыргызстаном о строительстве школы28.12.2017 12:25
ТАШКЕНТ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. 26 декабря вступило в силу Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Кыргызской Республики о строительстве общеобразовательной школы в городе Оше Кыргызстана, подписанное 28 июля текущего года в Бишкеке.
В рамках соглашения в Оше начнется строительство общеобразовательной школы на 630 ученических мест за счет средств узбекской стороны и безвозмездная передача данного объекта кыргызской стороне в собственность.
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