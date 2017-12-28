



Вступило в силу соглашение между Узбекистаном и Кыргызстаном о строительстве школы



ТАШКЕНТ, 28 декабря. /УЗИНФОРМ/. 26 декабря вступило в силу Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Кыргызской Республики о строительстве общеобразовательной школы в городе Оше Кыргызстана, подписанное 28 июля текущего года в Бишкеке.



В рамках соглашения в Оше начнется строительство общеобразовательной школы на 630 ученических мест за счет средств узбекской стороны и безвозмездная передача данного объекта кыргызской стороне в собственность. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи