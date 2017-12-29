



В Узбекистане определен график нерабочих дней на следующий год



ТАШКЕНТ, 29 декабря. /УЗИНФОРМ/. 28 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2018 году". Документ гласит: "В целях создания дополнительных условий для полноценного отдыха граждан в период празднования официальных дат и рационального использования работниками выходных и праздничных (нерабочих) дней в 2018 году, а также дальнейшего развития внутреннего туризма:



1. Установить в 2018 году следующие дополнительные нерабочие дни: вторник 2 января;

вторник 20 марта;

пятница 31 августа. 2. Перенести в 2018 году следующие выходные дни: с субботы 6 января на среду 3 января;

с субботы 17 марта на понедельник 19 марта;

с субботы 24 марта на четверг 22 марта;

с субботы 25 августа на четверг 23 августа;

с воскресенья 26 августа на пятницу 24 августа;

с субботы 8 сентября на понедельник 3 сентября;

с субботы 15 сентября на вторник 4 сентября;

с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря. 3. Определить, что: в бюджетных организациях дополнительные нерабочие дни компенсируются за счет сокращения продолжительности ежегодного трудового отпуска работников на три рабочих дня, а при определении размера среднемесячного заработка, сохраняемого на период ежегодного трудового отпуска, учитывается фактическая продолжительность трудового отпуска с прибавлением к нему количества дополнительных нерабочих дней, установленных в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа;

в организациях, не являющихся бюджетными, дополнительные нерабочие дни в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа, наряду с прочими дополнительными днями к трудовому отпуску, устанавливаются исходя из финансовых возможностей и в соответствии с коллективными договорами или иными локальными актами, принимаемыми работодателями по согласованию с профсоюзными комитетами;

продолжительность ежегодного трудового отпуска с учетом сокращения не может быть менее пятнадцати рабочих дней. 4. Министерству занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан (А.Хаитов): совместно с Советом Федерации профсоюзов Узбекистана (К.Рафиков), Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма (А.Абдухакимов), Министерством финансов (Д.Кучкаров) и Министерством экономики Республики Узбекистан (Б.Ходжаев) ежегодно не позднее 15 октября вносить в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения по установлению дополнительных нерабочих дней и переносу выходных дней на следующий календарный год с учетом обеспечения рационального использования работниками выходных и праздничных (нерабочих) дней;

совместно с Министерством финансов Республики Узбекистан (Д.Кучкаров) и по согласованию с Советом Федерации профсоюзов Узбекистана (К.Рафиков) в месячный срок утвердить в установленном порядке Инструкцию по определению размера среднего заработка, сохраняемого при ежегодном трудовом отпуске (отпускных), с учетом положений настоящего Указа;

ежегодно в срок до 15 ноября разрабатывать и утверждать в установленном порядке календарь рабочего времени на следующий календарный год. 5. Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма (А.Абдухакимов) совместно с Союзом молодежи Узбекистана (К.Куранбаев), Советом Федерации профсоюзов Узбекистана (К.Рафиков), НАК "Узбекистон хаво йуллари" (У.Розукулов) и АО "Узбекистон темир йуллари" (А.Шукуров), Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента организовать для жителей республики маршруты внутреннего туризма и активного отдыха с учетом продления праздничных (нерабочих) дней и предоставления скидок и акций на транспортные и гостиничные услуги.



6. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей, городов и районов: принять системные меры по организации активного и полезного отдыха населения в удлиненные праздничные (нерабочие) дни;

совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма (А.Абдухакимов) и Национальной телерадиокомпанией Узбекистана (А.Хаджаев) обеспечить широкое информирование населения о проводимых в праздничные дни мероприятиях. 7. Рекомендовать Совету Федерации профсоюзов Узбекистана (К.Рафиков): организовать среди трудовых коллективов разъяснительную работу о целях, сути и содержании настоящего Указа;

активизировать работу профсоюзных организаций по обеспечению организованного активного отдыха работников и членов их семей в период удлиненных праздничных дней. 8. Министерству занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан (А.Хаитов) совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан (Р.Давлетов) в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.



9. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и министра занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Хаитова А.А.". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи