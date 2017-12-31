Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Афганистана

Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Афганистана31.12.2017 18:25
ТАШКЕНТ, 31 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Афганистан в Узбекистане Сайедом Шахабуддином Тимури и пребывающим с визитом в Ташкенте Послом ИРА в Великобритании Самиром Джавадом.
В ходе состоявшейся беседы стороны рассмотрели итоги развития узбекско-афганских отношений в уходящем году и задачи на наступающий год.
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