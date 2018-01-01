Глава Узбекистана поздравил граждан с Новым годом

ТАШКЕНТ, 1 января. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с новогодним обращением к гражданам страны и соотечественникам.

В поздравлении говорилось:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие друзья!

Через несколько минут в нашей прекрасной стране наступит Новый – 2018 год.

От всей души поздравляю всех вас, наших уважаемых отцов и матерей, дорогих женщин, нашу молодежь, весь многонациональный народ Узбекистана с этим замечательным праздником.

Желаю всем вам крепкого здоровья, мира и благополучия.

Мы вступили в новый этап нашего динамичного развития. В Год диалога с народом и интересов человека мы задействовали все возможности для достижения наших высоких целей.

Благодаря самоотверженному труду нашего народа уходящий год, несмотря на отдельные проблемы и трудности, стал для страны в целом успешным.

Самое важное, меняется отношение государства к гражданину. Главным жизненным принципом для нас стало служение народу.

Все это отражается в повседневной жизни людей. Растет уверенность в завтрашнем дне.

В 2017 году плодотворной была и наша внешнеполитическая деятельность. Особенно – в развивающихся на принципиально новой основе отношениях с соседними странами.

Это способствует дальнейшему укреплению в нашем регионе обстановки взаимного доверия, дружбы и сотрудничества.

Такой стратегический курс мы последовательно и активно продолжим и в 2018 году.

Пользуясь случаем, искренне поздравляю с Новым годом народы стран дальнего и ближнего зарубежья, желаю всем мира и процветания.

Дорогие соотечественники!

Мы назвали новый, 2018 год Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий.

Сегодня, когда мы строим наше будущее, мы должны ориентироваться именно на эти приоритетные задачи.

Это самый правильный путь, особенно в нынешних условиях обострения конкуренции на международной арене.

В этом плане мы имеем все основания утверждать, что 2018 год станет решающим в развитии Узбекистана.

В новом году особое значение для нас, как и прежде, будут иметь дальнейшее повышение уровня и качества жизни, реальных доходов всех слоев населения.

Главной задачей для нас останется укрепление в стране атмосферы мира и стабильности, межнационального и гражданского согласия.

Мы уделим особое внимание расширению связей с нашими соотечественниками за рубежом.

Уверен, что все вместе за счет самоотверженного труда мы достигнем новых рубежей, которые определили для себя на 2018 год.

Дорогие друзья!

В эти яркие мгновения мы с новыми мечтами и надеждами вступаем в новый год.

Искренне желаю всем вам семейного счастья, успеха вашим детям и внукам!

Пусть в нашей стране всегда царит мир, благополучной будет жизнь нашего народа!

С Новым годом вас, дорогие мои!".

УЗИНФОРМ