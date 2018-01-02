



Узбекистан и Кыргызстан будут обмениваться информацией по вопросам соблюдения налогового законодательства



ТАШКЕНТ, 2 января. /УЗИНФОРМ/. 26 декабря вступило в силу соглашение между правительствами Узбекистана и Кыргызской Республики о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам соблюдения налогового законодательства, которое было подписано 5 сентября в Бишкеке в ходе государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.



Документ нацелен на создание правовой основы для осуществления сотрудничества и оказания взаимной помощи, а также расширения эффективных механизмов обмена опытом и информацией по налоговым вопросам с целью предупреждения, выявления и пресечения нарушений налогового законодательства двух стран.



Сотрудничество в рамках настоящего соглашения осуществляется через налоговые ведомства государств сторон путем направления друг другу запросов о содействии. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи