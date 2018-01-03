Узбекистан и Китай упорядочили автомобильное сообщение по своей территории

ТАШКЕНТ, 3 января. /УЗИНФОРМ/. 1 января вступило в силу соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Китайской Народной Республикой о международном автомобильном сообщении, которое было подписано 12 мая 2017 года в ходе государственного визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в КНР.



По условиям статьи 21 соглашения документ вступает в силу по истечении 30 дней с момента получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур. Соответствующее уведомление китайской стороны получено 2 декабря.

Основной целью соглашения является создание взаимоприемлемых правовых условий для осуществления международных автомобильных перевозок между государствами сторон и транзитом по их территориям.



В соответствии с Соглашением стороны предоставят друг другу право на осуществление международных автомобильных перевозок по территории своих государств автотранспортными средствами, зарегистри-рованными на территории одной из стран по маршрутам, определяемым по взаимному согласованию компетентных органов.



По условиям документа двусторонние и транзитные перевозки будут осуществляться на основе разрешений, выдаваемых компетентными органами двух стран, в частности Узбекским агентством автомобильного и речного транспорта и Министерством транспорта КНР, соответственно. В этих целях компетентные органы ежегодно будут передавать друг другу взаимно согласованное количество бланков разрешений для перевозки грузов.



Указанное Соглашение придаст позитивный импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, откроет новые перспективы для дальнейшего расширения торгово-экономических связей между двумя странами и будет способствовать формированию взаимовыгодного рынка перевозок.

УЗИНФОРМ