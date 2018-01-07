



Упразднено двойное налогообложение между Узбекистаном и Нидерландами



ТАШКЕНТ, 7 января. /УЗИНФОРМ/. 31 декабря вступил в силу подписанный 6 февраля минувшего года в Гааге Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Республикой Узбекистан и Королевством Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал от 18 октября 2001 года.



Документом предписывается внесение в указанную Конвенцию изменений, направленных на расширение эффективных механизмов обмена информацией в налоговой сфере для предотвращения уклонения от уплаты налогов.



Данный международный договор будет способствовать укреплению узбекско-нидерландского сотрудничества в борьбе с налоговыми правонарушениями и обеспечивать соблюдение налогового законодательства обеих стран. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи