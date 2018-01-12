



Консульство Узбекистана в РФ сообщило о гибели 4 узбекистанцев



НОВОСТИ В МИРЕ, 12 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня консульское управление МИД Узбекистана опубликовало сообщение, что по информации полиции Ряжского района Рязанской области (Россия), в ночь на 11 января в частном доме в селе Шереметьево отравились угарным газом 4 граждан Республики Узбекистан. Как уточнили в областном следственном управлении, все они официально трудились на местной ферме.



Погибшими являются:



1. Самадов Панжи Норсоатович, 10.05.1966 г.р., уроженец Денауского района Сурхандарьинской области, прописан по адресу: Сурхандарьинская область, Денауский район, пос. Кизилжар, ул. Чортош;



2. Пазилов Урмонжон Нумонович, 22.01.1966 г.р., уроженец Жалакудукского района Андижанской области, прописан по адресу: Андижанская область, Жалакудукский район, с/с Вохилхарам;



3. Мирзожонов Алижон Юлдошович, 25.09.1969 г.р., уроженец Кургантепинского района Андижанской области, прописан по адресу: Андижанская область, Кургантепинский район, с/с Чимён, ул. Дустлик;



4. Хайитов Самат Илмуратович, 09.07.1981 г.р, уроженец Навбахорского района Навоийской области, прописан по адресу: Навоийская область, г.Зарафшан, 11-й микрорайон, дом 8, кв. 8.



Еще один гражданин Узбекистана, Саидов Шерхон Мухаммадович (26.11.1990 г.р., уроженец Гиждуванского района Бухарской области, прописан по адресу: Бухарская область, Гиждуванский район, с/с Ульфатбиби, ул.Бештуво) находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении Ряжской районной больнице.



Для оказания практической помощи и решения вопросов на месте в Рязанскую область срочно выехали сотрудники Посольства Узбекистана в России. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи