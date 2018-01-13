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Глава государства поздравил военнослужащих
13.01.2018 10:32

ТАШКЕНТ, 13 января. /УЗИНФОРМ/. 12 января Президент Узбекистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Шавкат Мирзиёев обратился с поздравлениями к военнослужащим страны по случаю празднования 26-летия образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Дня защитников Родины.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые солдаты и сержанты, офицеры и генералы, служащие и ветераны Вооруженных Сил!

Дорогие соотечественники!

От всего сердца поздравляю вас и в вашем лице весь наш народ с 26-летием образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Днем защитников Родины.

Этот день стал в стране поистине всенародным праздником, олицетворяющим такие высокие гражданские качества, как патриотизм, преданность Родине, мужество и отвага, которые всегда были присущи нашему народу, и сегодня, в годы независимости, их значение в нашей жизни особенно возросло.

Глубоко осознавая важность обеспечения безопасности и территориальной целостности страны, мира и согласия в нашем обществе в условиях наблюдающейся сегодня в мире трудно предсказуемой ситуации, в качестве одного из приоритетных направлений принятой нами Стратегии действий по дальнейшему развитию Узбекистана в 2017-2021 годах мы определили последовательное укрепление оборонного потенциала страны и развитие Вооруженных Сил.

В соответствии с этим в истекшем году мы приняли конкретные решения по многим актуальным вопросам в области военного строительства и организовали их практическое воплощение в жизнь.

Тем самым за столь короткий период времени нам удалось добиться весомых результатов, выработать стратегическое видение будущего облика наших Вооруженных Сил и комплекс всесторонних мер, направленных на достижение поставленных целей.

Прежде всего, на основе принципов гибкости и открытости нашей внешней политики, развития дружественных и конструктивных отношений с соседними государствами, приоритетности сохранения суверенитета и независимости Родины была качественно обновлена и принята Оборонная доктрина Республики Узбекистан.

В 2017 году образованы Национальная гвардия и Государственный комитет по оборонной промышленности, кардинально пересмотрены структура и задачи военных округов, усовершенствована система управления войсками, сделаны важные шаги по поэтапному оснащению войск современным вооружением и техникой.

На совершенно новый качественный уровень поднята работа по повышению роли органов государственной власти на местах в укреплении обороноспособности страны, патриотическом воспитании молодежи, обеспечении единства армии и народа.

В каждом регионе образованы военно-административные секторы, непосредственное руководство которыми возложено на руководителей местных органов государственной власти.

В целях формирования у подрастающего поколения твердой жизненной позиции и ответственности за судьбу Родины создана уникальная система патриотического воспитания, охватившая широкие слои населения страны.

Логическим продолжением нашей работы по повышению эффективности государственной молодежной политики стало создание и обеспечение деятельности в системе Вооруженных Сил первичных организаций Союза молодежи Узбекистана.

Приняты масштабные меры, направленные на усиление социальной защиты военнослужащих, членов их семей и ветеранов. В регионах для них поэтапно возводятся многоэтажные жилые дома с предоставлением льготных долгосрочных ипотечных кредитов. Эту важную работу мы будем проводить и дальше на постоянной основе.

Дорогие друзья!

В результате осуществляемых нами целенаправленных широкомасштабных реформ Вооруженные Силы стали сегодня неотъемлемой частью нашего общества, надежным гарантом стабильности и процветания страны, важным институтом патриотического воспитания молодежи и военнослужащих.

Вместе с тем возрастающие угрозы международного терроризма и экстремизма, не прекращающиеся вооруженные конфликты, нестабильная обстановка в отдельных регионах мира создают все новые вызовы на пути динамичного развития Узбекистана. И это требует от нас адекватного реагирования.

Дальнейшее развитие, повышение боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил, укрепление обороноспособности страны как одна из важнейших задач государства будет и впредь постоянно находиться в центре нашего внимания. В реализации этой ключевой задачи мы рассчитываем на активную позицию командования Вооруженных Сил и военных округов, всемерную поддержку органов государственной власти на местах.

Уважаемые солдаты и сержанты, офицеры и генералы, служащие и ветераны Вооруженных Сил!

Сегодня, в этот праздничный день хочу особо отметить, что ваш нелегкий, но славный труд все эти годы способствовал повышению международного авторитета Вооруженных Сил и нашей страны в целом.

Ведь именно благодаря вашим усилиям национальная армия Узбекистана последовательно развивается, растет ее боеспособность и боеготовность, укрепляется обороноспособность страны, обеспечивается мирная жизнь народа.

Еще раз, дорогие мои, поздравляю всех вас и членов ваших семей с 26-летием образования Вооруженных Сил Узбекистана и Днем защитников Родины.

Желаю вам успеха в выполнении своего ответственного долга по защите Родины и семейного благополучия".

УЗИНФОРМ

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