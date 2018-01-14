



Посол Франции посетила МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 14 января. /УЗИНФОРМ/. 13 января ведомство внешней политики Узбекистана посетила Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики Виолен Бийет де Вильмор. Ее принял специальный представитель Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматулла Иргашев. Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов развития узбекско-французского диалога, отдельное внимание было уделено взаимодействию по урегулированию ситуации в Афганистане. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи