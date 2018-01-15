Глава МИД Узбекистана отправился в США

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 января. /УЗИНФОРМ/. Делегация официальных кругов Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым отправилась с визитом в США, который пройдет 14-21 января.

В рамках поездки узбекская делегация примет участие в предстоящих в Нью-Йорке в штаб-квартире Организации Объединенных Наций мероприятиях Совета Безопасности ООН, в том числе, в тематическом брифинге "Нераспространение оружия массового поражения: меры доверия" и открытых дебатах министерского уровня на тему "Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития".

Кроме того, глава МИД Узбекистана проведет встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и коллегами из ряда иностранных государств.



Программой визита также предусмотрены узбекско-американские переговоры в Вашингтоне.

УЗИНФОРМ