Посол Китая был принят главой Узбекистана

ТАШКЕНТ, 17 января. /УЗИНФОРМ/. 16 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с отбывающим из страны в связи с завершением своего пребывания на посту Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Сунь Лицзе.

В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели актуальные вопросы углубления межгсударственного взаимодействия в сферах международного сотрудничества, политики, торговли и экономики, ТЭК, гидроэнергетики, транспортной инфраструктуры, высоких технологий, науки, образования и культуры.

В завершение встречи глава Узбекистана вручил Сунь Лицзе высокую государственную награду – орден "Дустлик" - за его вклад в укрепление отношений всестороннего стратегического партнерства.

Сунь Лицзе занимал должность посла в Узбекистане с февраля 2014 года, сменив на посту Чжн Сяо, а до назначения на пост посла являлся национальным координатором Китайской Народной Республики в Шанхайской организации сотрудничества.

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