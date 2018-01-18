



Делегация Узбекистана отправилась в Европу



НОВОСТИ В МИРЕ, 18 января. /УЗИНФОРМ/. Представительная делегация Узбекистана в составе хокимов ряда районов, руководителей ассоциаций производителей и экспортеров ореха, пчеловодов во главе с заместителем министра сельского и водного хозяйства Отабеком Мустафаевым отправилась с рабочим визитом в Федеративную Республику Германия, после чего посетит Французскую Республику.



Узбекская делегация примет участие в традиционной "Зеленой неделе 2018" в Берлине, а также проведет встречи и переговоры по вопросам сотрудничества в сфере коневодства и конного спорта во Франции. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи