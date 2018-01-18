Глава МИД Узбекистана провел в Вашингтоне ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 января. /УЗИНФОРМ/. 16-17 января пребывающий с визитом в США во главе представительной делегации министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел в Вашингтоне встречи с советником Президента США по национальной безопасности Гербертом Макмастером и заместителем Государственного секретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном.

В ходе проведенных переговоров обсуждались текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-американского диалога в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также проведен обмен мнениями по ряду международных и регональных проблем, представляющих взаимный интерес, рассмотрена ситуация в Афганистане и вопросы взаимодействия в борьбе с современными вызовами и угрозами безопасности.

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