



МИД Узбекистана посетили послы Франции, ФРГ и РФ



ТАШКЕНТ, 19 января. /УЗИНФОРМ/. 18 января ведомство внешней политики Узбекистана посетили Чрезвычайные и Полномочные Послы Федеративной Республики Германия Гюнтер Оверфельд, Российской Федерации Владимир Тюрденев и Французской Республики Виолен Бийет де Вильмор. Встречи были посвящены обсуждению актуальных вопросов двусторонней повестки дня, хода реализации существующих межгосударственных договоренностей, активизации контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи