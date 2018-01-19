Глава государства принял делегацию Всемирного банка

ТАШКЕНТ, 19 января. /УЗИНФОРМ/. 18 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с делегацией Всемирного банка, прибывшей с визитом в страну во главе с главным исполнительным директором Кристалиной Георгиевой для обсуждения вопросов развития двустороннего сотрудничества.

В ходе аудиенции глава государства и его гости рассмотрели ход реализации достигнутых ранее договоренностей и возможности реализации новых совместных проектов в сферах энергетики, транспорта и связи, технологий, промышлености, строительства объектов социального и экономического назначения, сельского и водного хозяйства, медицины, здравоохранения, образования и подготовки кадров, бизнеса, банков и финансов, коммунального хозяйства.

Программой визита делегации ВБ также предусмотрено посещение Олий Мажлисаи других ведомств Узбекистана.

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