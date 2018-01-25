Президент Узбекистана провел телефонный разговор с казахским коллегой

Президент Узбекистана провел телефонный разговор с казахским коллегой25.01.2018 11:45
ТАШКЕНТ, 25 января. /УЗИНФОРМ/. 24 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым.
В ходе беседы лидеры двух стран обсудили вопросы взаимодействия в расследовании трагедии с гражданами Узбекистана в Казахстане, недопущения подобных происшествий в будущем, а также рассмотрели актуальные аспекты развития узбекско-казахского диалога, как на двусторонней основе, так и в рамках международного сотрудничества.
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