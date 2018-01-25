



Президент Узбекистана провел телефонный разговор с казахским коллегой



ТАШКЕНТ, 25 января. /УЗИНФОРМ/. 24 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили вопросы взаимодействия в расследовании трагедии с гражданами Узбекистана в Казахстане, недопущения подобных происшествий в будущем, а также рассмотрели актуальные аспекты развития узбекско-казахского диалога, как на двусторонней основе, так и в рамках международного сотрудничества. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи