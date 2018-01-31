В Узбекистане почтили память первого узбекского лидера

ТАШКЕНТ, 31 января. /УЗИНФОРМ/. 30 января в городе Карши состоялась церемония открытия памятника Первому Президенту Узбекистана Исламу Каримову.

В тот же день в Самарканде, где покоится Ислам Каримов, состоялась церемония открытия мемориального комплекса, возведенного в его честь.

В мероприятиях приняли участие действующий глава государства, члены семьи Каримовых, представители актива, ветераны, молодежь со всех регионов страны.

Церемонии были приурочены к празднованию 80-летия со дня рождения первого узбекского лидера.

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