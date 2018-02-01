МИД Узбекистана посетила делегация США

ТАШКЕНТ, 1 февраля. /УЗИНФОРМ/. 31 января глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в Ташкент делегацией США во главе с первым заместителем помощника Государственного секретаря по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

В ходе встречи министр и его гости обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития медгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений и вопросы регионального взаимодействия.

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