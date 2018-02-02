



Делегация Узбекистана завершила визит в КНР



НОВОСТИ В МИРЕ, 2 февраля. /УЗИНФОРМ/. 2 февраля делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана завершила трехдневный визит в Китайскую Народную Республику, предпринятый с целью участия в прошедшем в Пекине очередном заседании Совета национальных координаторов (СНК) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В ходе состоявшихся встреч и переговоров стороны провели обсуждение практических аспектов подготовки к предстоящему заседанию Совета глав государств-членов ШОС, заседаниям Контактной группы "ШОС – Афганистан" на уровне заместителей министров иностранных дел, генеральных прокуроров. Кроме того, были рассмотрены проекты программы сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2018 год, плана основных мероприятий на 2018 год и других документов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи