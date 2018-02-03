



В Узбекистане упорядочат работу Комитета женщин



ТАШКЕНТ, 3 февраля. /УЗИНФОРМ/. 2 февраля Президент Узбекистана Шакат Мирзиёев подписал указ "О мерах по коренному совершенствованию деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи". Документ гласит: "В стране осуществляется масштабная работа по повышению общественно-политической и социальной активности женщин, созданию условий для их самореализации в различных сферах и отраслях, обеспечению безусловного соблюдения прав и законных интересов женщин, всесторонней поддержке материнства и детства, а также укреплению института семьи. Вместе с тем положение дел в данной сфере свидетельствует о наличии ряда системных проблем и недостатков, препятствующих созданию эффективных механизмов по всесторонней поддержке женщин, организации целевой работы с ними, укреплению и оздоровлению духовно-нравственной среды в семьях. В частности: во-первых, отсутствует система адресной поддержки женщин, нуждающихся в помощи и находящихся в тяжелом социальном положении, не налажена практика индивидуальной работы с нетрудоустроенными и социально пассивными женщинами, неэффективно организована деятельность по содействию занятости и развитию предпринимательства среди женщин; во-вторых, не проводится целенаправленная работа по подготовке молодежи к семейной жизни, формированию современной образцовой семьи, укреплению ее духовно-нравственных устоев и традиционных семейных ценностей, остается на низком уровне результативность мер по предупреждению ранних браков, конфликтных ситуаций в семьях и разводов; в-третьих, не должным образом организована деятельность по охране репродуктивного здоровья женщин, отсутствует эффективная система профилактики и предупреждения материнских и перинатальных заболеваний, особенно в отдаленных сельских местностях; в-четвертых, не принимаются эффективные меры по профилактике правонарушений и недопущению преступности среди женщин, не отвечают современным требованиям механизмы повышения правовой культуры женщин, оказания им юридических консультаций; в-пятых, широкий круг задач комитетов женщин в условиях отсутствия необходимых полномочий и недостаточности организационно-штатных возможностей не позволяет им сосредоточить усилия на решении насущных проблем женщин; в-шестых, отсутствие необходимых источников финансирования и неопределенность структурной принадлежности Республиканского научно-практического центра "Оила" не способствуют эффективному выполнению возложенных на него задач по изучению проблем семьи и выработке практичных, научно обоснованных предложений по их устранению; в-седьмых, не организована работа по переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере подготовки молодежи к семейной жизни, укрепления семьи, предупреждения конфликтных ситуаций и разводов. В целях коренного совершенствования деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи, а также с учетом задач, определенных Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах: 1. Определить приоритетными направлениями деятельности Комитета женщин Узбекистана: первое, обеспечение эффективной реализации государственной политики по поддержке женщин, защите их прав и законных интересов, а также повышение их роли и активности в общественно-политической жизни страны; второе, своевременное выявление проблем женщин, составление адресных списков женщин, нуждающихся в помощи и находящихся в тяжелом социальном положении, в том числе женщин с инвалидностью, оказание им социально-правовой, психологической и материальной помощи; третье, оказание женщинам всемерной адресной поддержки в вопросах обеспечения занятости, улучшения условий труда, широкого привлечения женщин, особенно молодых девушек в сельской местности, к семейному и частному предпринимательству, ремесленничеству; четвертое, осуществление тесного сотрудничества с государственными органами и институтами гражданского общества в ранней профилактике правонарушений среди женщин, в первую очередь, посредством индивидуальной работы со склонными к совершению преступлений, а также реализацию мер по социальной реабилитации и адаптации женщин, освобожденных из учреждений по исполнению наказания. 2. Установить, что председатель Комитета женщин Узбекистана и руководители его территориальных подразделений несут персональную ответственность, прежде всего за: своевременное выявление на местах женщин, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, в том числе женщин с инвалидностью, проведение с ними индивидуальной и целенаправленной работы, оказание им адресной поддержки;

реализацию практических мер по обеспечению трудоустройства женщин, развитию среди них семейного и частного предпринимательства, ремесленничества;

эффективную организацию совместно с правоохранительными органами, органами самоуправления граждан и иными организациями профилактики правонарушений и преступности среди женщин, в том числе путем повышения их правовой культуры и укрепления духовно-нравственных ценностей. 3. Согласиться с предложением Республиканского совета по координации деятельности органов самоуправления граждан, Комитета женщин Узбекистана и Министерства финансов Республики Узбекистан о введении с 1 апреля 2018 года вместо должности консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания сходов граждан должности специалиста по работе с женщинами и укреплению духовно-нравственных ценностей в семьях (далее – специалист) с передачей соответствующих штатных единиц в структуру комитетов женщин районов (городов) и сохранением порядка их финансирования за счет средств местных бюджетов. Определить, что: должность специалиста вводится в каждом сходе граждан в количестве 1 единицы, а в сходах граждан, на территории которых проживают 2000 и более семей, – по 2 единицы;

специалист размещается в здании схода граждан, по должности входит в состав кенгаша схода граждан и осуществляет деятельность в тесном взаимодействии со сходом граждан. Комитету женщин Узбекистана совместно с Республиканским советом по координации деятельности органов самоуправления граждан в срок до 1 апреля 2018 года провести критическое изучение деятельности каждого консультанта по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания сходов граждан с принятием по его результатам мер по назначению на вновь вводимые должности специалистов лиц, обладающих необходимым уровнем знаний, высокими моральными и духовно-нравственными качествами, способных надлежаще исполнять возложенные на них задачи. 4. Одобрить: организационную структуру Комитета женщин Узбекистана согласно приложению № 1;

структуру центрального аппарата Комитета женщин Узбекистана согласно приложению № 2;

типовые структуры исполнительных аппаратов комитетов женщин Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, городов – областных центров, районов (городов) согласно приложениям №№ 3, 4 и 5;

перечень городов – областных центров, районов (городов), категорированных по предельной численности работников исполнительных аппаратов комитетов женщин согласно приложению № 6. 5. Установить, что: первый заместитель и заместители председателя Комитета женщин Узбекистана по статусу, условиям оплаты труда, материальному обеспечению, медицинскому и транспортному обслуживанию приравниваются соответственно к первому заместителю и заместителям министра;

в отношении работников центрального аппарата Комитета женщин Узбекистана, в порядке исключения, применяются ежемесячные надбавки, установленные пунктом 1 постановления Президента Республики Узбекистан от 9 января 2017 года № ПП–2722 "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности и усилению материального стимулирования работников территориальных органов государственного управления". 6. Создать при Кабинете Министров Республики Узбекистан Научно-практический исследовательский центр "Оила" (далее – Центр "Оила") и его территориальные подразделения на базе Республиканского научно-практического центра "Оила" при Комитете женщин Узбекистана, определив его основными задачами: проведение единой государственной политики в сфере укрепления института семьи, направленной, прежде всего, на воплощение в жизнь концептуальной идеи " Здоровая семья – здоровое общество» , разработку предложений по дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой базы в данной сфере;

, разработку предложений по дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой базы в данной сфере; организацию комплексного изучения репродуктивного здоровья и демографического развития семьи, вопросов повышения ее благосостояния и благополучия, разработку и эффективное внедрение методических рекомендаций по данным направлениям;

проведение фундаментальных, прикладных и инновационных исследований по проблемам развития современной семьи, внутрисемейных, межличностных отношений, богатого культурного исторического наследия и традиционных семейных ценностей, выработку на их основе и практическую реализацию предложений по укреплению института семьи, подготовке молодежи к семейной жизни и предупреждению семейных разводов;

определение критериев современной образцовой семьи на основе анализа общечеловеческих и национальных семейных ценностей, взаимоотношений между супругами, родителями и детьми, супругами и их родителями, а также широкую пропаганду и внедрение в обществе модели современной образцовой семьи и конституционного принципа " Семья находится под защитой общества и государства";

на основе анализа общечеловеческих и национальных семейных ценностей, взаимоотношений между супругами, родителями и детьми, супругами и их родителями, а также широкую пропаганду и внедрение в обществе модели современной образцовой семьи и конституционного принципа " выявление и составление совместно с государственными органами, комитетами женщин и другими общественными организациями адресных списков неблагополучных и проблемных семей, налаживание с ними прямого контакта для оздоровления духовно-нравственной среды, предупреждения конфликтных ситуаций, укрепления семейных отношений и противостояния чуждым национальному менталитету различным вредным влияниям;

осуществление сотрудничества с международными и зарубежными организациями, научно-исследовательскими учреждениями в изучении и обмене опытом в сфере семейно-брачных отношений. 7. Определить, что: директор Центра "Оила" и его заместители назначаются на должность и освобождаются от должности Кабинетом Министров Республики Узбекистан;

директор Центра "Оила" по статусу, условиям оплаты труда, материальному обеспечению, медицинскому и транспортному обслуживанию приравнивается к министру, заместители директора – к заместителям министра;

управления Центра "Оила" Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, районные (городские) отделы Центра "Оила" подотчетны Центру "Оила" и соответственно Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей, города Ташкента и районов (городов);

руководители управлений Центра "Оила" Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, районных (городских) отделов Центра "Оила" назначаются на должность и освобождаются от должности соответственно Председателем Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимами областей, города Ташкента и районов (городов) по согласованию с директором Центра "Оила". 8. Установить, что директор Центра "Оила" и руководители его территориальных подразделений несут персональную ответственность, прежде всего за: качественное проведение исследований и выработку действенных, научно обоснованных и практичных предложений и рекомендаций по укреплению института семьи, внедрению в обществе ее современной образцовой модели;

результативность принимаемых мер по укреплению отношений в семье между супругами и их родителями, особенно в ранней стадии брака, предупреждению ранних браков и разводов;

своевременное выявление неблагополучных и проблемных семей и принятие мер по оздоровлению в них духовно-нравственной среды, предупреждению конфликтных ситуаций и улучшению семейных отношений. 9. Запретить привлечение представителей Комитета женщин Узбекистана и Центра "Оила" к участию в совещаниях и других мероприятиях, не связанных с их задачами и направлениями деятельности. Строго предупредить руководителей государственных органов и организаций о персональной ответственности за нарушение данного требования, вплоть до освобождения от занимаемой должности. 10. Государственным органам и организациям, в том числе правоохранительным органам и судам, обеспечить предоставление Центру "Оила" по его запросам необходимых документов, статистических и иных данных, аналитических материалов, заключений и иной информации, связанных с выполнением возложенных на Центр "Оила" задач. 11. Принять предложение Министерства юстиции, Комитета женщин Узбекистана, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента о подчинении с 1 апреля 2018 года органов ЗАГС хокимиятам районов (городов) по основному их направлению деятельности, связанной с регистрацией актов по брачным отношениям, укреплением института семьи, предупреждением семейных разводов. Возложить на заместителя хокима района (города) – председателя комитета женщин района (города) осуществление контроля и координации деятельности органа ЗАГС, районного (городского) отдела Центра "Оила" и других структур по вопросам женщин и семьи. 12. Образовать при управлениях Центра "Оила" Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента на базе медицинских профессиональных колледжей специальные учебные курсы по переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере подготовки молодежи к семейной жизни, обучения правовым и психологическим основам разрешения конфликтных ситуаций в семье, предупреждения разводов, а также другим вопросам, связанным с укреплением духовно-нравственных ценностей в семьях. Определить, что на специальных учебных курсах переподготовка и повышение квалификации осуществляются на основе учебных программ, разрабатываемых и утверждаемых Центром "Оила" совместно с Комитетом женщин Узбекистана, Министерством здравоохранения, Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан. 13. Согласиться с предложением Комитета женщин Узбекистана, Союза молодежи Узбекистана, Ассоциации "Тадбиркор аёл" об образовании Общественного фонда по поддержке женщин и семьи, определив его основными задачами: всемерную поддержку женщин и семьи, в том числе оказание материальной помощи женщинам и семьям, находящимся в тяжелом социальном положении, женщинам с инвалидностью;

оказание женщинам содействия в организации семейного и частного предпринимательства, ремесленничества, получении знаний и навыков по востребованным на рынке труда профессиям. 14. Установить, что с 1 марта 2018 года пенсия выплачивается в полном размере пенсионерам из числа работников управленческого персонала Комитета женщин Узбекистана, Центра "Оила" и их территориальных подразделений, при условии, что деятельность пенсионеров в данных организациях является единственной. 15. Одобрить предложение Министерства здравоохранения, Комитета женщин Узбекистана и Центра "Оила" об организации в структуре семейных поликлиник и сельских врачебных пунктов "женских консультаций" для девочек-подростков и женщин фертильного возраста, основными задачами которых являются: консультирование, в том числе в анонимном порядке, по планированию семьи, методам контрацепции, профилактике абортов и заболеваний, передаваемых половым путем;

оказание акушерско-гинекологической и социально-правовой помощи в соответствии с законодательством об охране здоровья матери и ребенка;

проведение мероприятий по повышению знаний и санитарной культуры населения в области охраны репродуктивного здоровья, профилактики материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. Министерству здравоохранения совместно с Министерством финансов в месячный срок внести проект постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан по организации деятельности "женских консультаций", а также "горячей линии" по их основным задачам. 16. Ввести порядок, в соответствии с которым: Государственная премия имени Зульфии присуждается одаренным девушкам в возрасте от четырнадцати до тридцати лет включительно, достигшим особых успехов в образовании, науке, литературе, культуре, искусстве, спорте и общественной деятельности, ежегодно по двум соискательницам от Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента;

учащиеся общих средних, средних специальных, профессиональных образовательных учреждений, ставшие лауреатами Государственной премии имени Зульфии, принимаются в бакалавриат, студенты бакалавриата – в магистратуру высших образовательных учреждений по соответствующему направлению и специальности без вступительных испытаний на основе государственных грантов. 17. Учредить нагрудный знак "Мўътабар аёл", присуждающийся женщинам, проявившим активность и инициативность в жизни общества и государства, внесшим своим плодотворным трудом достойный вклад в формирование и укрепление благополучия семей, охрану материнства и детства. 18. Утвердить Программу комплексных мер по поддержке женщин и укреплению института семьи согласно приложению № 7. Возложить на руководителей министерств, государственных комитетов и ведомств, органов государственной власти на местах персональную ответственность за своевременное и качественное исполнение мероприятий, предусмотренных в Программе комплексных мер. 19. Кабинету Министров Республики Узбекистан: а) в месячный срок принять постановления об: организации деятельности Центра "Оила" и его территориальных подразделений, предусмотрев утверждение их структур, порядка взаимодействия с государственными органами и другими организациями, четкое разграничение полномочий и ответственности каждого работника;

организации деятельности специальных учебных курсов, Общественного фонда по поддержке женщин и семьи;

утверждении положений о деятельности специалиста по работе с женщинами и укреплению духовно-нравственных ценностей в семьях комитета женщин района (города), критериях оценки эффективности его деятельности, а также о нагрудном знаке "Мўътабар аёл";

утверждении адресных территориальных программ по строительству доступных благоустроенных жилых домов для женщин, находящихся в тяжелом социальном положении, в том числе женщин с инвалидностью, малообеспеченных матерей, воспитывающих ребенка (детей) в неполной семье и нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также положения о порядке их предоставления; б) в трехмесячный срок внести проект Концепции укрепления института семьи в Республике Узбекистан. 20. Министерству здравоохранения Республики Узбекистан совместно с Центром "Оила" в месячный срок утвердить порядок их взаимодействия по: выявлению лиц с заболеваниями, в том числе связанными с репродуктивным здоровьем, из неблагополучных и нуждающихся семей и оказанию им адресной медицинской помощи;

совместному изучению деятельности Республиканского центра "Скрининг матери и ребенка" и Республиканского центра репродуктивного здоровья населения и их подразделений, а также разработке предложений по развитию оказываемых ими услуг населению. 21. Хокимияту города Ташкента совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложение о выделении зданий для размещения Комитета женщин Узбекистана, Центра "Оила", редакций журнала "Saodat" и газеты "Оила ва жамият". 22. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Центром "Оила" в двухмесячный срок принять меры по обеспечению территориальных подразделений Центра "Оила" служебными помещениями со всеми условиями, необходимой мебелью и инвентарем, компьютерной техникой, средствами связи и сетью Интернет за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств. 23. Министерству финансов Республики Узбекистан выделить в пределах параметров Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2018 год, а начиная с 2019 года - ежегодно предусматривать необходимые бюджетные средства для реализации настоящего Указа. 24. Признать утратившим силу с 1 апреля 2018 года Указ Президента Республики Узбекистан от 25 мая 2004 года № УП–3434 "О дополнительных мерах по поддержке деятельности Комитета женщин Узбекистана". 25. Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с Комитетом женщин Узбекистана, Центром "Оила" и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа, предусмотрев в том числе разграничение полномочий и функций органов юстиции и исполнительной власти на местах в связи с подчинением органов ЗАГС хокимиятам районов (городов). 26. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А. Н. и Государственного советника Президента Республики Узбекистан Камилова Р. Т.". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи