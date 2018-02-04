Парламентский комитет по труду и социальным вопросам подвел итоги года

ТАШКЕНТ, 4 февраля. /УЗИНФОРМ/. 2 февраля в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана была проведена пресс-конференция Комитета по труду и социальным вопросам.

На повестку дня встречи было вынесено подведение итогов работы комитета за 2017 год в рамках реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах.

В частности, было озвучено, что в отчетный период комитет вел работу над 4 законопроектами, по которым был определен ответственным, из них 2 были приняты в прошлом году, а также 2 законопроекта были одобрены в первом чтении на пленарных заседаниях Законодательной палаты.



Также членами комитета был разработан проект закона Республики Узбекистан "О наркологической помощи", который направлен в соответствующие министерства и ведомства для согласования, проведена также практическая работа совместно с заинтересованными ведомствами по разработке проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О психиатрической помощи".

Также в течение минувшего года проведено 16 контрольно-аналитических мероприятий. В частности, членами Комитета в контрольно-аналитическом порядке изучено исполнение в различных регионах страны законов "Об охране здоровья граждан", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "О социальных услугах для престарелых, инвалидов и других социально уязвимых категорий населения" и "О социальной защищенности инвалидов в Республике Узбекистан", их результаты в установленном порядке обсуждены на расширенном заседании и выездных заседаниях Комитета.



Также было организовано 28 практических мероприятий по таким важным направлениям, как социальная защита населения, обеспечение его занятости и охраны труда.



Члены Комитета также направили 28 депутатских запросов в соответствующие министерства и ведомства, местные хокимияты, достигнуто положительное решение некоторых проблем в регионах.



Вместе с тем, в ходе пресс-конференции также было уделено особое внимание намеченным Комитетом приоритетным задачам на 2018 год.



В частности, Комитет в ходе своей законотворческой деятельности в 2018 году в целях всесторонней целевой поддержки социально нуждающихся слоев населения и лиц с инвалидностью примет участие в разработке проектов таких законов, как "О правах лиц с инвалидностью", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", будет проводиться работа по обеспечению

занятости социально нуждающихся и затрудняющихся в поиске работы граждан, представителей социально нуждающихся семей, а также выпускников средних специальных, профессиональных образовательных учреждений, развитию системы охраны труда и созданию благоприятных и безопасных трудовых условий в деле охраны здоровья работников.

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