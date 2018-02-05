



Новое назначение в структуре МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 5 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня коллегии внешнеполитического ведомства Узбекистана был представлен новый первый заместитель министра иностранных дел Ботиржон Асадов. Ранее Б.Асадов являлся заместителем председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана, а до этого работал в должности посла Узбекистана в Корее (с марта 2015 года) и советника посольства Узбекистана в КНР. В мае минувшего года он также был утвержден членом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи