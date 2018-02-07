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В Узбекистане ввели безвизовый режим для граждан ряда зарубежных стран
07.02.2018 09:50

ТАШКЕНТ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. 3 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных условий для развития туристского потенциала Республики Узбекистан".

Документ гласит:

"В целях создания наиболее благоприятных условий для развития туристского потенциала республики, в первую очередь за счет активного привлечения инвестиций, внедрения инновационных идей и технологий в данную сферу, а также всестороннего использования имеющихся возможностей и ресурсов богатого природного, культурного и исторического наследия страны:

1. Установить с 10 февраля 2018 года безвизовый режим сроком на 30 дней со дня въезда на территорию Республики Узбекистан для граждан Государства Израиль, Республики Индонезия, Республики Корея, Малайзии, Республики Сингапур, Турецкой Республики и Японии, а также членов экипажей воздушных судов зарубежных авиакомпаний, осуществляющих регулярные авиарейсы в Республику Узбекистан.

2. Утвердить перечень стран, для граждан которых с 10 февраля 2018 года вводится упрощенный порядок оформления туристских виз, предусматривающий отмену требования предоставления в Министерство иностранных дел туристского ваучера или обращения приглашающего юридического или физического лица в Республике Узбекистан и оформление визы в течение двух рабочих дней, не считая день приема документов, согласно приложению № 1.

3. Государственному центру персонализации при Кабинете Министров Республики Узбекистан совместно с Министерством иностранных дел, Государственным комитетом по развитию туризма, Министерством финансов и другими заинтересованными министерствами и ведомствами ввести в эксплуатацию с 1 июля 2018 года систему выдачи электронных въездных виз.

4. Преобразовать ГУП "Центр продвижения национального туристского продукта" при Государственном комитете Республики Узбекистан по развитию туризма в ГУП "Национальный PR-центр" при Государственном комитете Республики Узбекистан по развитию туризма, возложив на него задачи по организации продвижения туристского потенциала республики.

Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма за счет средств внебюджетного Фонда поддержки туристской сферы обеспечить:

  • в срок до 1 марта 2018 года – создание для ГУП "Национальный PR-центр" необходимой материально-технической базы, включая приобретение современного и высокотехнологичного съемочного оборудования, автотранспортных средств, в том числе повышенной проходимости, а также выделение необходимых помещений без уплаты арендных платежей;
  • в срок до 1 апреля 2018 года – формирование творческих и съемочных групп, в том числе с привлечением зарубежных специалистов, а также выделение необходимых средств на их содержание и материальное стимулирование;
  • на постоянной основе – финансирование, в том числе путем аутсорсинга, разработки сценариев и концепций съемочных работ, творческих экспедиций и командировок в регионы республики сформированных творческих и съемочных групп, а также деятельности других творческих групп, подготавливающих материалы по пропаганде туристского потенциала страны.

5. Одобрить предложение Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма, Министерства народного образования, Министерства высшего и среднего специального образования, Союза молодежи Узбекистана, Совета Федерации профсоюзов Узбекистана, Комитета женщин Узбекистана, Благотворительного общественного фонда Узбекистана "Махалла" и Фонда по поддержке общественной деятельности ветеранов Узбекистана "Нуроний" о реализации Программы развития внутреннего туризма "Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қил!" (далее – Программа), предусматривающей организацию туристско-экскурсионных туров по регионам республики для:

  • учащихся образовательных учреждений – в период каникул и выходные дни;
  • работников организаций – в выходные дни, дни общенациональных праздников и отпусков, особенно в период низкого туристского сезона;
  • социально уязвимых категорий населения, пенсионеров, ветеранов войны и труда – круглогодично с активным использованием санаторно-курортного отдыха;
  • представителей старшего поколения, молодых семей, активистов сходов граждан, женских и других общественных объединений – в период низкого туристского сезона.

6. Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма:

  • в месячный срок внести на утверждение План практических мер по реализации Программы;
  • в месячный срок совместно с Торгово-промышленной палатой, Государственным комитетом Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции определить механизмы участия в Программе субъектов предпринимательства, оказывающих туристские услуги, исходя из критериев качества, безопасности и конкурентоспособности цен и их взаимодействия в рамках ее реализации;
  • в срок до 1 марта 2018 года разместить на своем официальном веб-сайте информацию об условиях участия в Программе, механизмах организации туристско-экскурсионных программ, перечень партнеров-организаторов и список предоставляемых ими услуг и другие необходимые данные.

7. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами обеспечить пересмотр заключенных международных договоров Республики Узбекистан в соответствии с требованиями настоящего Указа.

8. Освободить:

а) юридические лица, основным видом деятельности которых является организация услуг тематического парка, сроком на 3 года с даты ввода ими в эксплуатацию тематических парков – от уплаты налога на прибыль юридических лиц, земельного налога и налога на имущество, а также единого налогового платежа;

б) тематические парки, гостиницы и другие средства размещения сроком до 1 января 2022 года – от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за ввозимые оборудование, технику, сырье, комплектующие изделия и запасные части, строительные и другие материалы, не производимые в Республике Узбекистан, для строительства, реконструкции и оснащения тематических парков, гостиниц и других средств размещения по перечням, утверждаемым в установленном порядке;

в) субъекты предпринимательской деятельности в сфере туризма сроком до 1 января 2022 года – от уплаты таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) за ввозимые на территорию Республики Узбекистан:

  • транспортные средства туристского класса, предназначенные для перевозки 8 и более человек, включая водителя;
  • оборудование, механизмы и запасные части для строительства, реконструкции и оснащения канатных дорог, горнолыжных подъемников, фуникулеров и других аналогичных объектов и сооружений, а также аэростаты (воздушные шары), моторные лодки и квадроциклы по перечням, утверждаемым в установленном порядке.

9. Разрешить, в порядке исключения, лицензированным туристским операторам, зарегистрированным в Республике Каракалпакстан, оплачивать таможенные платежи в размере 25 процентов от действующей ставки за ввозимые транспортные средства повышенной проходимости объемом двигателя не менее 2,4 л с рассрочкой на 5 лет для организации экстремальных туров с присвоением им отдельных серий государственных регистрационных номерных знаков для автотранспортных средств и использования исключительно на территории Республики Каракалпакстан.

10. Установить, что:

  • с 1 января 2018 года уменьшается налогооблагаемая база хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по продаже туристских продуктов и/или онлайн-бронирования туристских услуг, на сумму расходов, направляемых на внедрение электронных услуг, включая электронные платежи, бронирование, эквайринг и другие, а также специализированных интернет-сайтов и порталов, предлагающих современные виды туристских услуг;
  • операторы, провайдеры и другие хозяйствующие субъекты, создавшие в общественных местах зоны бесплатного беспроводного доступа к сети Интернет (Wi-Fi), должны обеспечить доступ соответствующего качества с обязательной идентификацией личности пользователей;
  • налогооблагаемая база хозяйствующих субъектов, установивших на своей территории зоны бесплатного беспроводного доступа к сети Интернет (Wi-Fi), в том числе по единому налоговому платежу, уменьшается на сумму расходов, направленных на закупку оборудования и приобретение интернет-трафика для развертывания зоны беспроводного доступа соответствующего качества;
  • операторам, провайдерам и другим хозяйствующим субъектам, создавшим в общественных местах зоны бесплатного беспроводного доступа к сети Интернет (Wi-Fi), предоставляется право на установку рекламного баннера или растяжки площадью не более 18 кв. м в данной зоне на безвозмездной основе и без получения разрешения соответствующих органов государственной власти на местах;
  • контроль качества предоставляемых услуг в зонах бесплатного беспроводного доступа к сети Интернет (Wi-Fi) осуществляется Государственной инспекцией по надзору в сфере связи, информатизации и телекоммуникационных технологий при Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

11. Согласиться с предложениями Государственного комитета по развитию туризма, Государственного комитета по инвестициям об открытии кредитной линии Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в размере 200 миллионов долларов США для софинансирования инвестиционных проектов по строительству гостиниц, прилегающей дорожной, инженерной и коммуникационной инфраструктуры.

Фонду реконструкции и развития Республики Узбекистан в двухмесячный срок открыть кредитные линии коммерческим банкам для выделения ими кредитов субъектам предпринимательства на следующих условиях:

  • срок кредита составляет 15 лет (льготный период – 5 лет) – для приобретения импортного оборудования и технологий для гостиниц и объектов прилегающей дорожной, инженерной и коммуникационной инфраструктуры. Объем кредита, выделяемого одному клиенту за счет средств целевой кредитной линии, не должен превышать 50 процентов от суммы проекта;
  • кредиты предоставляются на основании положительных решений уполномоченных коммерческих банков об экономической и финансовой целесообразности реализации инвестиционного проекта. При этом сумма кредита, выдаваемого одному заемщику, не должна превышать 10 миллионов долларов США по одному инвестиционному проекту.

12. Определить телеканал "Dunyo Bo’ylab" Национальной телерадиокомпании Узбекистана главным информационным партнером Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма в освещении проводимых мероприятий по развитию внутреннего туризма, активных видов отдыха и спортивного туризма, сохранению и использованию объектов культурного наследия и природных богатств, в том числе охраняемых природных территорий.

13. Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и г. Ташкента в десятидневный срок разработать и внести проекты постановлений Президента Республики Узбекистан, предусматривающие меры по развитию въездного туризма, обеспечению ускоренного развития внутреннего туризма, а также пересмотру полномочий и структуры Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма с учетом настоящего Указа.

14. Внести изменения в некоторые указы Президента Республики Узбекистан согласно приложению № 2.

15. Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

Министерствам и ведомствам в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Указом.

16. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан – председателя Координационного совета по развитию туризма Арипова А.Н., заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Холмурадова С.Р. и председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма Абдухакимова А.А. ".

УЗИНФОРМ

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