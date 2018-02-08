Главы Узбекистана и Турции провели телефонный разговор

Главы Узбекистана и Турции провели телефонный разговор08.02.2018 08:31
ТАШКЕНТ, 8 февраля. /УЗИНФОРМ/. 7 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел беседу по телефону с Президентом Турецкой Республики Режепом Тайипом Эрдоганом.
В ходе разговора главы двух государств обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей, вопросы активизации сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, технологической, банковско-финансовой, транспортной, туристической и других сферах.
В завершение Шавкат Мирзиёев пригласил коллегу посетить Узбекистан с государственным визитом.
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