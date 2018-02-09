



Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и США в судебно-правовой сфере



ТАШКЕНТ, 9 февраля. /УЗИНФОРМ/. 7 февраля Сенат Олий Мажлиса Узбекистана посетила делегация во главе с директором Федерального судебного центра США Джереми Фогелем. В ходе состоявшихся переговоров стороны обсудили пути развития сотрудничества между судебными органами обеих стран, подготовки и повышения квалификации кадров, дальнейшего совершенствования правоприменительной практики и законодательства. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи