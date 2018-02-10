Делегация Афганистана посетила МИД Узбекистана

Делегация Афганистана посетила МИД Узбекистана10.02.2018 11:33
ТАШКЕНТ, 10 февраля. /УЗИНФОРМ/. 9 февраля глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшей с рабочим визитом в страну делегацией во главе со старшим советником Президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Мухаммадом Ханифом Атмаром.
В ходе беседы министр и его гость обсудили актуальные вопросы развития узбекско-афганского диалога, рассмотрели ряд международных и региональных пробелм, представляющих взаимный интерес, ход реализации достигнутых ранее межгосударственных договоренностей.
В рамках визита в Ташкент афганская делегация также посетит правительство Узбекистана и другие министерства и ведомства.
УЗИНФОРМ