



Глава МИД Узбекистана провел ряд встреч в Тегеране



НОВОСТИ В МИРЕ, 12 февраля. /УЗИНФОРМ/. 10 февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел в Тегеране встречи с главой МИД Ирана Мухаммадом Джавадом Зарифом и Президентом страны Хасаном Рухани. В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы развития узбекско-иранского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и связи, международного сотрудничества. Из Ирана глава МИД Узбекистана отправился с визитом в Индию, после чего посетит Пакистан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи