Глава МИД Узбекистана провел ряд встреч в Тегеране

Глава МИД Узбекистана провел ряд встреч в Тегеране12.02.2018 09:10
НОВОСТИ В МИРЕ, 12 февраля. /УЗИНФОРМ/. 10 февраля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел в Тегеране встречи с главой МИД Ирана Мухаммадом Джавадом Зарифом и Президентом страны Хасаном Рухани.
В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы развития узбекско-иранского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, транспорта и связи, международного сотрудничества.
Из Ирана глава МИД Узбекистана отправился с визитом в Индию, после чего посетит Пакистан.
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