Глава МИД Узбекистана посетил Индию и Пакистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. 12 февраля пребывающий в зарубежной поездке по Ирану, Индии и Пакистану министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел в Дели встречу со свотм индийским коллегой Сушмой Сварадж, с которой обсудил актуальные вопросы развития диалога между двумя странами и урегулирования ситуации в Афганистане.

Затем глава внешнеполитического ведомства отправился в Исламабад, где состоялась встреча с руководителем МИД Пакистана Хаваджем Мухаммадом Асифом. В ходе переговоров стороны рассмотрели актуальные аспекты двусторонней повестки дня, развития взаимодействия в рамках международных организаций, а также сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, банковско-финансовой, транспортно-коммуникационной, туристической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Далее глава МИД Узбекистана возвратился в Ташкент.

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