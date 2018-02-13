Министр иностранных дел провел встречу с делегацией ВКБЕ

Министр иностранных дел провел встречу с делегацией ВКБЕ13.02.2018 16:03
ТАШКЕНТ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшей с визитом в Ташкент делегацией Всемирного конгресса бухарских евреев (ВКБЕ) во главе с президентом ВКБЕ, предпринимателем и общественным деятелем Львом Леваевым.
В ходе встречи состоялось обсуждение вопросов развития двустороннего сотрудничества, поддержки узбекских и еврейских мировых диаспор.
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