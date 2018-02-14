



Президент Узбекистана провел встречу с главой делегации Южной Кореи



ТАШКЕНТ, 14 февраля. /УЗИНФОРМ/. 13 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим в страну с рабочим визитом заместителем премьер-министра, министром стратегии и финансов Республики Корея, сопредседателем двусторонней межправительственной комиссии Ким Донг Ёном. В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-корейского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, инфраструктуры, инвестиций, банков и финансов, туризма. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи