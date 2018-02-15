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В Узбекистане реформируют законодательство в налоговой сфере
15.02.2018 10:43

ТАШКЕНТ, 15 февраля. /УЗИНФОРМ/. 13 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил подпись под распоряжением "Об организационных мерах по кардинальному совершенствованию налогового законодательства".

Документ гласит:

"Отметить, что, несмотря на принимаемые меры по реализации требований Указа Президента Республики Узбекистан от 18 июля 2017 года №УП–5116 "О мерах по коренному совершенствованию налогового администрирования, повышению собираемости налогов и других обязательных платежей", все еще остается неудовлетворительным состояние выявления дополнительных резервов увеличения доходов республиканского и местных бюджетов, внедрения современных информационно-коммуникационных технологий в процесс налогового администрирования, имплементации передовых апробированных достижений налогового законодательства и администрирования в зарубежных странах.

Это свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования деятельности налоговых органов республики, в том числе по взаимодействию с налогоплательщиками и государственными органами, своевременному и полному взысканию налоговой задолженности, внедрению эффективных современных форм и методов налогового контроля.

В целях дальнейшего совершенствования налогово-бюджетной политики, повышения уровня прозрачности бюджетного процесса путем внедрения современных методов налогового администрирования и налогообложения, эффективных механизмов контроля за полнотой собираемости и своевременностью поступления налогов в бюджет:

1. Образовать:

Республиканскую комиссию по подготовке проекта Налогового кодекса Республики Узбекистан в новой редакции в составе согласно приложению № 1;

рабочие группы по совершенствованию налогового законодательства и налогового администрирования в составе согласно приложениям №№ 2–3.

2. Республиканской комиссии (Арипов А.Н.) при разработке соответствующих проектов нормативно-правовых актов обратить особое внимание на:

  • создание норм, отвечающих требованиям общепринятых международных норм и стандартов, а также принципам рыночной экономики;
  • пересмотр механизмов налогового администрирования с учетом внедрения широко применяемых за рубежом передовых и апробированных форм и методов налогового контроля, в том числе с привлечением международных экспертов и консультантов;
  • имплементацию международно-правовых норм в налоговой сфере в национальное налоговое законодательство с учетом стратегических интересов и современного этапа социально-экономических реформ в республике, а также реализацию эффективной государственной налоговой политики;
  • инвентаризацию нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы налогообложения и налогового администрирования, на предмет исключения норм, дающих возможность их двойного толкования;
  • унификацию налогового законодательства с увеличением норм прямого действия;
  • упрощение системы налогообложения, совершенствование налогового администрирования, а также обеспечение последовательной защиты прав налогоплательщиков;
  • повышение уровня собираемости налогов, обеспечение поступления в полном объеме причитающихся налогов и сборов в Государственный бюджет и государственные целевые фонды, исключение возможностей для уклонения от налогообложения;
  • снижение общего налогового бремени на хозяйствующие субъекты, усиление стимулирующей роли налогов в развитии производства и сферы оказания услуг, обеспечение рационального и экономного использования ресурсов, отмену неэффективных налогов и сборов;
  • внедрение методов, способствующих максимальному нивелированию налоговой нагрузки на субъекты малого и крупного бизнеса;
  • упрощение механизма исчисления налога на доходы физических лиц на основе критического изучения действующей системы налогообложения с учетом передового опыта зарубежных стран;
  • установление четких границ понятий "налоговая льгота" и "налоговая преференция", сроков предоставления временных льгот, а также пересмотр и отмену неэффективных и устаревших налоговых льгот;
  • обеспечение стабильности налоговой системы, позволяющей предпринимателям обоснованно прогнозировать развитие бизнеса на среднесрочную перспективу.

3. Республиканской комиссии (Арипов А.Н.) и рабочим группам с привлечением ведущих ученых и высококвалифицированных специалистов – экспертов, представителей предпринимательских структур и общественных организаций на основе глубокого изучения передового мирового опыта, а также по итогам критического изучения деятельности налоговых органов в соответствии с распоряжением Президента Республики Узбекистан от 16 января 2018 года № Р–5182 "Об организации критического изучения деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов" обеспечить:

  • на первом этапе – в срок до 1 апреля 2018 года разработку проекта Концепции по совершенствованию налогово-бюджетной политики Республики Узбекистан;
  • на втором этапе – в срок до 1 июля 2018 года разработку проекта Налогового кодекса Республики Узбекистан в новой редакции.

4. Национальному агентству проектного управления при Президенте Республики Узбекистан совместно с Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям и Министерством экономики Республики Узбекистан оказать содействие в привлечении международных экспертов и консультантов к разработке Налогового кодекса Республики Узбекистан в новой редакции.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и директора Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан Садикова Ш.М.".

УЗИНФОРМ

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