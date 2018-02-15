Проанализирована система дошкольного образования в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 15 февраля. /УЗИНФОРМ/.

14 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел рабочее видео-селекторное совещание с членами правительства и рядом ответственных руководителей, посвященное рассотрению действующей в стране системы дошкольного образования.

В ходе мероприятия были проанализированы имеющиеся в сфере недостатки, такие как недостаток детских садов в ряде районов, проблемы со снабжением и оснащением, даны поручения по их устранению и ускорению работы в сфере.

В частности, было указано на необходимость утверждения целевого перечня по строительству, ремонту и оснащению государственных дошкольных образовательных учреждений, изучения материально-технического состояния детских садов, определения их потребности в мебели, кухонных принадлежностях, игровых зонах и спортивном инвентаре, а также подготовки документов для оснащения всех детских садов страны в ближайшие 2 года.

Отмечена необходимость предусмотреть в проектно-сметной документации дошкольных учреждений ремонт и оснащение подсобных помещений, разместить детские сады в местах, удобных для населения и располагающих инженерно-коммуникационными сетями. Поставлена задача пересмотреть типовые проекты и снизить затраты на строительство новых детских садов.

Был рассмотрен и вопрос организации в детских садах правильного и качественного питания детей в соответствии с установленными нормами, соблюдения санитарных норм и правил гигиены при приготовлении еды, приеме и хранении продовольственной продукции в детских садах. Будет осуществляться и точный подсчет средств, выделяемых на качественное питание детей, своевременную замену постельного белья, обеспечение детских садов лекарствами и моющими средствами.

Также на совещании был определен ряд задач по организации частных детских садов на основе государственно-частного партнерства.

Министерству финансов поручено создать Фонд развития негосударственных дошкольных образовательных учреждений, направить средства фонда на выделение льготных кредитов на приобретение, строительство, реконструкцию и ремонт зданий и сооружений для негосударственных детских садов.

Министерству дошкольного образования поручено ускорить разработку моделей организации детских садов на основе государственно-частного партнерства, проекта положения, предусматривающего права и обязанности государства и частного партнера, укомплектования детских садов квалифицированными кадрами.

Хокимиятам и банкам поручено разработать и утвердить графики с указанием конкретных сроков выделения земли, зданий и кредитов, а также введения в строй каждого из более 3 тысяч частных детсадов, строительство которых запланировано в 2018 году.

Кроме того, особое внимание было уделено вопросам квалификации, знаний и навыков воспитателей детских садов.

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