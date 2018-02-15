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В Узбекистане будут развивать фармацевтическую отрасль
15.02.2018 15:10

ТАШКЕНТ, 15 февраля. /УЗИНФОРМ/. 14 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дополнительных мерах по ускоренному развитию фармацевтической отрасли".

Документ гласит:

"За последние полтора года принято свыше десяти нормативно-правовых актов, направленных на развитие фармацевтической отрасли, обеспечение доступности и свободного оборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Пересмотрена система государственного управления фармацевтической отраслью, создано Агентство по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан.

Образованы свободные экономические зоны "Нукус-фарм", "Зомин-фарм", "Косонсой-фарм", "Сирдарё-фарм", "Бойсун-фарм", "Бустонлик-фарм" и "Паркент-фарм", на территориях которых реализуются пять проектов на сумму 41,7 миллиона долларов США.

Осуществляются меры по созданию в стране социальных аптек. Так, в Сурхандарьинской области начата работа по строительству и размещению 75 социальных аптек на условиях государственно-частного партнерства.

Вместе с тем изучение показало, что не принимаются достаточные меры по своевременному, качественному и полному исполнению принятых актов законодательства, отмечается отсутствие инициативности руководителей ответственных органов при исполнении возложенных на них задач. В частности:

во-первых, не обеспечено формирование дирекций свободных экономических зон, не определены конкретные источники и механизмы финансирования их деятельности, не решены вопросы выделения земельных участков для размещения производственных объектов;

во-вторых, Республиканским советом по координации деятельности административных советов свободных экономических зон и малых промышленных зон не принимаются достаточные меры по эффективной организации работы свободных экономических зон и привлечению инвестиций;

в-третьих, отсутствует развитая транспортная, дорожная и инженерно-коммуникационная инфраструктура свободных экономических зон, что не позволяет налаживать на их территории мощности по производству высококачественной фармацевтической продукции, разработка генеральных планов зон осуществляется без учета реальной обстановки на местах и возникающих у инвесторов проблем;

в-четвертых, не определен правовой порядок создания и функционирования социальных аптек на условиях государственно-частного партнерства, не утверждена их дислокация, что привело к несвоевременному исполнению возложенных на Министерство здравоохранения Республики Узбекистан задач по организации деятельности таких аптек;

в-пятых, медленными темпами идет процесс внедрения современных информационно-коммуникационных технологий по учету движения социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения в аптеках, а также информированию населения о дислокации аптек, ассортименте и цене лекарственных препаратов;

в-шестых, не отвечает современным требованиям научно-исследовательская деятельность учреждений фармацевтической отрасли, не уделяется должного внимания вопросам подготовки квалифицированных специалистов;

в-седьмых, отсутствует эффективная система апробации имеющихся научных разработок на практике, не принимаются достаточные меры по их внедрению в производство, реализации новых инновационных проектов в сфере разработки лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Данные обстоятельства приводят к замедлению принимаемых мер по коренному реформированию фармацевтической отрасли, негативно отражаются на обеспечении населения и медицинских учреждений доступными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

В целях обеспечения эффективной реализации задач по ускоренному развитию фармацевтической отрасли, своевременному разрешению имеющихся проблем и созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций:

1. Признать неудовлетворительной деятельность Республиканского совета по координации деятельности административных советов свободных экономических зон и малых промышленных зон, Министерства здравоохранения, Министерства экономики, Министерства внешней торговли, Государственного комитета по инвестициям, Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и города Ташкента по организации работ в сфере развития фармацевтической отрасли.

Принять к сведению, что за допущенные серьезные недостатки в работе и отсутствие должной инициативы освобождены от занимаемых должностей директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан Дусанов З.А. и первый заместитель директора данного Агентства Дусмуратов М.М.

2. Утвердить "Дорожную карту" по обеспечению благоприятных условий для ускоренного развития фармацевтической отрасли согласно приложению № 1.

Установить, что руководители министерств, ведомств и других организаций несут персональную ответственность за своевременную, качественную и полную реализацию "Дорожной карты".

3. Образовать рабочие группы по изучению реальной ситуации в свободных экономических зонах "Нукус-фарм", "Зомин-фарм", "Косонсой-фарм", "Сирдарё-фарм", "Бойсун-фарм", "Бустонлик-фарм", "Паркент-фарм" и решению имеющихся проблем в составах согласно приложению № 2.

Рабочим группам в двухмесячный срок обеспечить:

  • изучение выделенных земельных участков для организации деятельности свободных экономических зон на предмет их соответствия предъявляемым требованиям, наличия возможностей подведения транспортной, инженерно-коммуникационной и производственной инфраструктур;
  • пересмотр генеральных планов свободных экономических зон с учетом реальной ситуации на местах и возможности их исполнения на практике;
  • принятие мер по привлечению потенциальных инвесторов для реализации на территории свободных экономических зон инвестиционных проектов.

4. Кабинету Министров Республики Узбекистан (Акмалов К.В.) по итогам деятельности рабочих групп в двухмесячный срок проработать и утвердить:

  • Программу мер по организации плантаций лекарственных растений;
  • Перечень инвестиционных проектов по производству готовых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, вспомогательных и упаковочных материалов, планируемых к реализации на территории свободных экономических зон.

5. Государственному комитету Республики Узбекистан по архитектуре и строительству, Государственному комитету Республики Узбекистан по автомобильным дорогам, АО "Узбекэнерго", АО "Узтрансгаз", АК "Узбектелеком" совместно с иными заинтересованными ведомствами в месячный срок после утверждения генеральных планов свободных экономических зон обеспечить разработку проектно-сметной документации проектов по развитию транспортной, инженерно-коммуникационной и производственной инфраструктур свободных экономических зон.

6. Закрепить за каждой свободной экономической зоной прокуроров Республики Каракалпакстан и соответствующих областей, определив в качестве их основных задач в этой сфере:

  • осуществление надзора за своевременной разработкой генеральных планов свободных экономических зон;
  • оказание содействия инициаторам проектов в своевременной разработке проектно-сметной документации;
  • осуществление надзора за обеспечением транспортной, инженерно-коммуникационной и производственной инфраструктурами вновь создаваемых мощностей и подключением их к сетям водо-, газо- и электроснабжения;
  • оказание всемерного содействия инициаторам проектов в получении разрешительных и иных документов, а также в решении вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционных проектов;
  • принятие жестких мер в отношении должностных лиц государственных органов и иных организаций, препятствующих инициаторам проектов в их своевременной реализации, создающих излишние бюрократические барьеры.

Определить, что ответственные государственные органы и организации областного уровняежемесячно представляют прокурорам Республики Каракалпакстан и соответствующих областей отчет о ходе проводимой работы в свободной экономической зоне.

7. Министерству здравоохранения Республики Узбекистан:

  • в двухдневный срок образовать рабочие группы для изучения с выездом на места возможности дислокации социальных аптек в районных (городских) медицинских объединениях, многопрофильных, городских и сельских семейных поликлиниках, а также сельских врачебных пунктах;
  • с учетом проведенного изучения в срок до 1 апреля 2018 года утвердить дислокацию социальных аптек;
  • в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект Положения о социальных аптеках;
  • совместно с Министерством экономики, Министерством финансов и Государственным комитетом по инвестициям в срок до 1 июня 2018 года внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан проект постановления Президента Республики Узбекистан, предусматривающий утверждение Концепции развития фармацевтической отрасли в Республике Узбекистан в 2018–2022 годах.

8. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций совместно с Министерством здравоохранения:

а) в срок до 1 декабря 2018 года создать информационный портал в сети Интернет, а также мобильные приложения, позволяющие:

  • определять местонахождение аптек с отражением в качестве основного индикатора информации о наличии у них лицензий;
  • приобретать лекарственные средства и изделия медицинского назначения в режиме реального времени с обеспечением, при необходимости, соответствующими аптеками доставки приобретенных лекарственных средств и изделий медицинского назначения населению;

б) в срок до 1 мая 2018 года проработать вопрос возможности внедрения в Республике Узбекистан системы специальных маркировок, позволяющих автоматизировать процесс учета и отчетности, а также идентифицировать лекарственное средство и изделие медицинского назначения с возможностью предоставления о них необходимой информации;

в) в срок до 1 апреля 2018 года внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения по созданию автоматизированной системы учета лекарственных средств и изделий медицинского назначения в государственных медицинских учреждениях и социальных аптеках, в том числе позволяющей оперативно выявлять нецелевое расходование бюджетных средств и предупреждать факты злоупотреблений.

9. Одобрить состав Общественной комиссии по изучению и устранению проблем населения в обеспечении лекарственными средствами (далее – Комиссия) и график организации еженедельных встреч в регионах согласно приложениям №№ 3 и 4.

Комиссии (Рафиков К.М.):

  • организовать действенный общественный контроль за решением насущных проблем населения в обеспечении лекарственными средствами путем проведения каждые 10 дней выездов в регионы и встреч на местах;
  • обеспечить обратную связь с населением посредством изучения мнений, отзывов и рекомендаций граждан по вопросам эффективности и адресности принимаемых мер в фармацевтической отрасли, их реального воздействия на улучшение состояния дел в данной сфере;
  • тщательно изучать фактическое состояние дел по обеспечению граждан, особенно социально уязвимых и проживающих в труднодоступных регионах, социально значимыми и доступными лекарственными средствами;
  • проводить критическое изучение имеющейся инфраструктуры по обеспечению населения лекарственными средствами и ее достаточности в населенных пунктах, а также организации деятельности социальных аптек;
  • выявлять причины и условия, способствующие завышению стоимости лекарственных средств и совершению других правонарушений, оперативно принимать совместно с органами прокуратуры меры по устранению выявляемых проблем, своевременному обеспечению населения лекарственными средствами;
  • регулярно изучать ход исполнения настоящего постановления, заслушивать руководителей ответственных государственных органов по данному вопросу, выявлять факты и причины срыва исполнения возложенных задач, своевременно доводить до органов прокуратуры факты правонарушений;
  • проводить встречи с субъектами предпринимательства и потенциальными иностранными инвесторами в целях оперативного решения имеющихся проблем в выделении кредитов, земельных участков, получении соответствующих лицензий и разрешений, подключении к инфраструктуре;
  • принять совместно с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и АО "Узавтосаноат" меры по организации передвижных аптек на автомашинах "Дамас", обеспечивающих реализацию населению, проживающему в отдаленных местностях, прежде всего, социально значимых и наиболее востребованных лекарственных средств;
  • организовать регулярное освещение в средствах массовой информации, в том числе на телевидении, хода и результатов проводимой работы;
  • по итогам каждых проведенных выездов и встреч вносить в аппарат Президента Республики Узбекистан информацию о проделанной работе.

10. АО "Узбекистон темир йуллари" в рамках деятельности Комиссии по заявкам ее председателя обеспечивать ежегодно резервирование и оформление на бесплатной основе железнодорожных билетов на все виды поездов местного железнодорожного сообщения.

11. Образовать Рабочую комиссию по определению перечня приоритетных лекарственных средств и изделий медицинского назначения, подлежащих разработке и производству в республике, в составе согласно приложению № 5.

Рабочей комиссии в трехмесячный срок обеспечить:

  • изучение фармацевтического рынка и определение перечня приоритетных для здравоохранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения с учетом стандартов диагностики и лечения;
  • определение перспективных для внедрения в среднесрочной перспективе отечественных разработок лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
  • определение категорий лекарственных средств и изделий медицинского назначения в зависимости от востребованности, социальной значимости, целесообразности и возможности внедрения в производство.

12. Министерству инновационного развития совместно с Генеральной прокуратурой и Министерством здравоохранения в трехмесячный срок провести критическое изучение состояния Узбекского химико-фармацевтического научно-исследовательского института, Ташкентского научно-исследовательского института вакцин и сывороток, Научно-исследовательского института "Восточная медицина" и внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения по совершенствованию деятельности в данной сфере, предусмотрев, в том числе создание учебно-научной лаборатории и экспериментально-производственного комплекса лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

13. Министерству финансов совместно с Министерством здравоохранения и Государственным таможенным комитетом в срок до 1 апреля 2018 года внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения по упрощению механизма применения льгот по налогу на добавленную стоимость при импорте сырья для производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения, исключив при этом порядок применения льгот на основании утвержденного перечня, предусмотрев, что льготы по налогу на добавленную стоимость не распространяются на сырье и субстанции, ввозимые для производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения, производимых в Республике.

Министерству здравоохранения в двухнедельный срок предоставить в Министерство финансов Республики Узбекистан перечень производимых в республике сырья и субстанций для производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

14. Генеральной прокуратуре (Муродов О.Б.), Службе по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта (Касимов Р.С.), Службе по политико-правовым вопросам (Мавлонов Б.М.) аппарата Президента Республики Узбекистан, Счетной палате (Икрамов М.М.) и Кабинету Министров (Акмалов К.В.):

  • ежеквартально утверждать графики и на их основе организовать еженедельные обсуждения хода исполнения "Дорожной карты" и других задач, определенных настоящим постановлением, с участием рабочих групп, представителей ответственных министерств и ведомств, фармацевтических предприятий и других организаций, а также инвесторов;
  • по итогам обсуждений принимать жесткие меры ответственности в отношении должностных лиц, допустивших срыв исполнения возложенных задач.

15. Министерству здравоохранения совместно с Министерством юстиции и иными заинтересованными ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя премьер-министра Республики Узбекистан Акмалова К.В., Государственного советника Президента Республики Узбекистан Касимова Р.С., Генерального прокурора Республики Узбекистан Муродова О.Б. и председателя Совета Федерации профсоюзов Узбекистана Рафикова К.М.".

УЗИНФОРМ

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